Пасхальные традиции: как празднуют Пасху в других странах?

До одного из главных праздников православных верующих – Пасхи, осталось совсем немного времени. Миллионы людей сейчас с трепетом готовятся к важному событию – посещают храмы, наводят порядок не только в мыслях, но и в доме, красят яйца, пекут куличи.

Эти ритуалы для славян стали уже традиционными. А в других странах есть свои праздничные обычаи.

К примеру, в Испании всю неделю до Пасхи (в нашей стране она называется Страстной неделей) люди выходят на улицы в красных колпаках с отверстиями для глаз. Таким образом, участники процессии символизируют кающихся грешников.

На Мальте на Страстную пятницу тоже можно увидеть красочное зрелище. Алла уже много лет подряд ездит на этот солнечный остров. Ей посчастливилось своими глазами лицезреть пасхальную церемонию.

Интересно празднуют Пасху в Германии. В одних регионах проводится традиционное конное шествие, в других – устраивается большой костер. Эти мероприятия вызывают огромный интерес у публики.

В Польше на следующий день после Пасхи принято обливать друг друга водой. Такая забава особенно популярна в деревнях.

А вот в Ливане все совсем по-другому. Жухайна впервые приехала в Беларусь из этой солнечной страны 13 лет назад. Сейчас она учится в ординатуре в медицинском университете. Теперь девушка вместе со своей семьей празднует Пасху и по ливанским, и по белорусским традициям.

Традиционное пасхальное блюдо в славянских странах – кулич. В других краях готовят свои праздничные яства. К примеру, в Италии пекут соленый пирог со сваренными яйцами и шпинатом; в Греции варят суп из бараньих потрохов; а в Англии делают специальные пасхальные булочки.

К слову, рецептом последних с Марией поделился близкий друг семьи – истинный англичанин. Сперва просеиваем муку и добавляем в нее кусочки сливочного масла. Растираем руками, пока смесь не превратится в крошку.

Взбиваем яйцо, добавляем теплое молоко. Тщательно все перемешиваем и замешиваем однородное тесто.

Не забудьте добавить лимонную цедру и изюм. Тесто должно постоять в теплом месте минут 40. Затем его нужно разделить на ровные части и сформировать в булочки. Англичане обязательно делают на них крестообразные надрезы ножом и заполняют их смесью из воды и муки. Выпекаются пасхальные булочки при температуре 180-200 градусов 15- 20 минут.

Возможно, такие аппетитные английские булочки в этом году украсят и ваш праздничный стол. Главное, чтобы за ним собралась дружная семья. А это, согласитесь, одна из самых важных пасхальных традиций во всех странах.