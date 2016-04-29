Белорусские народные танцы: массовость, красочность, множество вариаций исполнения

«Лявониха», «Полька Янка», «Крыжачок», «Бульба», «Чарот». Бриллианты белорусской культуры – самобытные народные танцы. Стоит лишь услышать любимые мотивы дуды, бубна или гармони, как ноги сами просятся в пляс.

Сложно даже представить, сколько десятилетий эти танцы отплясывают на нашей земле. Известно одно: без них не обходился ни одни обряд, ни одно гуляние и ни один праздник.

Сначала не признанные в высшем обществе и названные «мужицкими», они не выходили за пределы белорусской хатки. Потребовалось несколько десятилетий, прежде чем белорусский народный танец получил невероятную популярность. Так в 20 веке на большую сцену его впервые вывела театральная труппа Иганта Буйницкого. С тех пор заводные, весёлые, энергичные, шуточные и безумно пластичные – белорусские народные танцы никого не оставляют равнодушными.

Ценят и любят самобытные белорусские танцы и хореографы. Так Звир Орест переехал в Минск ещё в 70-ых. Тогда же для него открылась богатая

Сам Звир Орест учился у аксакала белорусской сцены – Валентина Владимировича Дудкевича. А уже сейчас и сам передаёт знания молодым танцорам. Предлагаем вместе выучить несколько простых движений из любимой «Польки Янки».

Белорусские народные танцы – это целый спектакль, буйство характеров и персонажей, массовость, красочность, а главное – множество вариаций исполнения. Так шуточный диалог между Лявонихой и Лявоном уже сегодня отплясывают в регионах Беларуси по-разному, но всё же с присущим нам колоритом.