Мастер-классы, ворк-шопы, мультимедийные выставки: фестиваль чтения «Библионочь» пройдет в Минске 22 апреля

Новости Беларуси. Карусель ужасов, книжный фри-маркет и фаер-шоу. 22 апреля библиотеки удивят не только весомой коллекцией литературы. Вечером белорусские книжные фонды присоединятся к международному фестивалю чтения «Библионочь».

С 19 до 23 часов на пяти интеллектуальных площадках пройдут всевозможные мастер-классы, ворк-шопы, мультимедийные выставки. Финальной точкой фестиваля станет неоновое шоу в центральной научной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Юрик, заместитель директора Научной библиотеки Белорусского национального технического университета:

Каждая библиотека из пяти, которые будут принимать участие, имеет свою тему и старается продвигать какой-то определенный жанр литературы, определенную какую-то тематику. Мы, поскольку проводим эту акцию в Год культуры, хотим показать не только литературу, как жанр, так сказать, культуры, но и взаимодействовать с другими направлениями.