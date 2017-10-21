Зачем в 40-ые на женских платьях появились карманы и как в 90-ые СПИД повлиял на моду

Шик 10-ых, эпатаж 20-ых и элегантность 30-ых. В прошлом выпуске мы рассказали, как менялась мода до начала Второй мировой войны. На очереди – военные и послевоенные тренды.

Татьяна Федосова, стилист:

Где-то в 1936 году Эльза Скиапаррели вводит в моду платье с расширенной линией плеча. Вот как в этом платье.

Война не могла отнять у женщины желание быть красивой. Но приходилось нелегко. Донашивались и перешивались не только вещи прошлых десятилетий, но и одежда мужей.

Платья кокетливо открывали колено, скрывая при этом нехватку ткани. Довольно тёмные оттенки гардероба делала ярче красная помада – конечно, если удавалось её купить.

Татьяна Федосова, стилист:

Расширяется линия плеча, потому что придаётся мужественность – женщина делает мужскую работу. Женщинам нужны карманы для того, чтобы туда складывать либо что-то по домашнему хозяйству, либо они работают на военных заводах и производят что-то для нужд фронта.

Военные годы обострили стремление к жизни и красоте. Уже в 50-ые женщина снова хотела, чтобы ей открывали двери и не давали носить тяжести. Стало модно быть изящной и нежной. Годы экономии ушли в прошлое, и на платье не жалели материала.

У Диора на создание одного платья могло уходить более сорока метров ткани!

Татьяна Федосова, стилист:

Кристиан Диор со своим «нью луком» снова возводит женщину в ранг «женщина-цветок». То есть – узкая талия. Скорее всего, и чаще всего – корсет. И расширенная линия от талии вниз.

Для Диора примером того, как должна выглядеть женщина, была прекрасная Одри Хепбёрн. До сих пор девушки сходят с ума по её наивным глазам и точёной фигуре. Имя актрисы стойко ассоциируется с образом настоящей принцессы. Она воплотила практически идеальный образ леди 50-ых не только на экране, но и в жизни.

Татьяна Федосова, стилист:

В моде в 50-ые – ансамбль. Что это значит. Это платье, к нему туфельки, сумочка, шляпка, перчаточки. И это не носится ни с чем другим. То есть, это единый ансамбль, который никогда не разбивается.

В 60-е мода повернулась к юности: тратить деньги на одежду стали даже подростки. И фэшн-индустрия стала стремительно меняться. Девушки не стеснялись носить ультракороткие платья. Иконой стиля 60-ых стала модель Твигги: девочка-тростинка, которая так отличалась от образцов для подражания прошлых лет.

Татьяна Федосова, стилист:

Ведь 60-ые – это уже эпоха хиппи. Это – свобода, равенство. Силуэт меняется, становится короче. В моду входит Ив Сен Лоран, А-образный силуэт. Очень много конструктивизма в рисунке платья.

Большим экспериментом стали 70-ые, о которых часто говорят «антимодные». Нормальным было выглядеть ненормально и сочетать несочетаемое.

Унисекс, эклектика и брюки-клёш – так выглядели тренды к началу 80-ых.

Татьяна Федосова, стилист:

В 80-ые женщины приходят в бизнес. А это – мужская работа. И, соответственно, тенденции моды прослеживаются так же, как в 40-ые. Широкая линия плеча, пиджак, похожий на мужской, и те же накладные карманы, которые были в моде в 40-ые.

Силуэты прошлых десятилетий стали в 80-ые неоклассикой. Правда, теперь элегантные брючные костюмы и даже смокинги буквально кричали о борьбе женщин за свои права. Снова в моде эксперименты, которые вскоре стали нарушать границы хорошего вкуса.



Татьяна Федосова, стилист:

90-ые – это время, когда мир узнаёт о такой страшной болезни как СПИД. И женственность становится не очень модной. Силуэт, не подчёркивающий фигуру. Что-то где-то подвисает.