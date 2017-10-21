«Легко растить детей, когда рядом офигенная бабушка»: балерина и трижды мама Ирина Еромкина

Новости Беларуси. Как совместить работу и материнство? Об этом в программе «Большой завтрак» рассказала Ирина Еромкина, прима «Большого», заслуженная артистка Республики Беларусь, и вместе с этим –что для балерин большая редкость – многодетная мама.

Ирина Еромкина, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Часто говорят: «Легко растить детей, когда рядом хороший муж». Я вас умоляю. Легко растить детей, когда рядом офигенная бабушка. У меня просто офигенная мама, которая мне помогает во всём. Если я не успеваю забрать детей из школы, из садика – она сделает это. Если я иногда прихожу домой в такой полной усталости и понимаю, что я ничего не могу сделать, даже, элементарно, помыть посуду, даже не могу иногда поесть – мама забирает моих детей, занимает их, говорит: «Мы даём маме часик полежать».

И я ложусь, и понимаю, что мне этот вот часик даёт силы.

Я полежала, я отдохнула, я поспала и снова вдохнула глоток воздуха. Я снова могу взойти на гору, делать всё, что угодно. У меня опять много сил.