Памятник Ростиславу Янковскому открыли в Минске

Новости Беларуси. Памятник народному артисту СССР и Беларуси Ростиславу Янковскому открыли в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У его могилы на Восточном кладбище сегодня собрались десятки почитателей таланта легенды сцены. Актёр прожил 86 лет. Его не стало летом прошлого года. Памятник Ростиславу Янковскому создал известный белорусский скульптор Николай Байрачный.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Максима Горького:

Он был удивительно проникновенный, чуткий, тонкий в работе, дерзкий, требовательный к себе и к другим. У него не было проходных репетиций. На каждой репетиции он работал, выкладывался, поэтому и на спектаклях выходил такой результат. Редкие актёры могут себе это позволить, все любят беречься.

Нина Чеишвили, вдова Ростислава Янковского:

Ростислав Иванович в жизни был очень хороший, добрый, отзывчивый. Я получала от него огромную отдачу. За все, что делала для него, получала вдвойне.