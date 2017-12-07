«Спасибо телеканалу СТВ»: что увидели зрители на концерте «Золотая коллекция белорусской песни» в Минске

Во Дворце Республики состоялся заключительный в 2017 году концерт «Золотой коллекции белорусской песни». Проект СТВ полюбился и публике, и артистам. Только за этот год «Золотая коллекция» побывала в семи городах и стала по-настоящему народным фестивалем. И вот теперь Минск. Зрители услышали более трех десятков легендарных хитов от артистов, чьи имена уже много лет прославляют белорусскую эстраду: Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Руслан Алехно, Николай Скориков, Алена Ланская, Ядвига Поплавская, причем в исполнении как известных исполнителей, так и молодых популярных артистов. Многим мелодиям в проекте подарили вторую жизнь.

Новости Беларуси. Праздник музыки, аншлаг и громкий финал большого творческого путешествия. «Золотая коллекция белорусской песни» добралась до Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Солодуха, певец : Во-первых, большое спасибо телеканалу СТВ за такое предложение. И в Молодечно мы исполнили песню «Мы будем вместе», и сегодня «Завороженную фею» – песню, которой уже 26 лет. Видна реакция зала.

Концерт нравится тем, что все звезды Беларуси на одном концерте в одном зале. Послушать можно всех.

Мы выросли на этих всех песнях. Мы их любим и знаем все.

Концерт прошел в сопровождении Президентского оркестра. Увидеть на экране лучшие номера проекта можно будет 25 декабря на нашем телеканале.