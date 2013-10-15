13 октября – День работников культуры Беларуси. И в честь праздника в студии программы «Утро» на СТВ Вячеслав Захаринский, белорусский живописец, профессор, член Белорусского союза художников.

Вы работаете в области тематической картины. И к какому стилю вы причисляете свою живопись?

Вячеслав Захаринский, профессор, член Союза белорусских художников:

Стиль – это не главное. Я его не определяю, а акцентирую внимание лишь на настроении картины. И когда зритель общается с работой, он сам определяет, какой стиль и с каким настроением его воспринимать.

В 90-х годах вы преподавали в Европейской академии искусств в Варшаве. Отличается ли стиль польских художников от белорусских?

Вячеслав Захаринский:

Отличаются особенности менталитета и информационного объема, которым владеет польский художник. Но главное отличие – свобода в выражении мысли и мировосприятие. Наши художники больше закомплексованы на теме, каких-то условностях, среде, в которой они живут.

Сейчас в Национальном художественном музее проходит ваша персональная выставка. Там собраны ваши лучшие картины за 30 лет или представлена какая-то отдельная тематика?

Вячеслав Захаринский:

Собраны работы за 30-летний период, и, к сожалению, только те, которые были доступны в Минске. Благодаря коллекционерам, эти работы можно показать нашему зрителю.

За свою карьеру вы добились немалых высот. В прошлом году вы были награждены медалью Франциска Скорины. Её удостаиваются только лучшие из лучших. Что вы можете пожелать начинающим художникам?

Вячеслав Захаринский, профессор, член Союза белорусских художников:

Художник должен постичь 2 момента: уровень мастерства и фантазии. Иными словами, что изображено и как. По ним определяется успех произведения искусства. И если эти 2 момента представлены на достаточно высоком уровне, то можно говорить, что родился шедевр.