Откуда на страницах белорусского Евангелия варяжские драконы? Посмотрите на эту уникальную рукопись
Новости Беларуси. Откуда в белорусское Евангелие попали варяжские драконы? Уникальную рукопись, созданную на территории нашей страны в XVII веке, представили в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До наших дней раритет дошел благодаря особому отношению к книгам старообрядцев. Святыню сохранили потомки некогда пришедших с территории Московского княжества христиан, не принявших реформу патриарха Никона. В XXI веке рукопись заняла свое место в музейной экспозиции.
С подробностями Александр Добриян.
Драконы, пожалуй, последнее, что ожидает увидеть, листая Библию, человек, далекий от христианства. Драконы сегодня – это скорее про викингов.
Оглавление охраняют два очень красивых, чешуйчатых дракона.
На рисунке драконы глотают огромных рыб, о которых говорят лишь хвосты, торчащие из пастей. Однако эта аллегория в XVII веке была хорошо понятна любому христианину, отлично знавшему: рыба – один из символов Христа, а дракон – тот самый враг человека.
Мария Ганькина, заведующая филиалом Ветковского музея старообрядчества и народных традиций имени Ф.Г. Шклярова:
И поглотив в себя, дракон прорастает такими прекрасными несуществующими в действительности цветами, растениями. А несуществующие растения – это символ вечной райской жизни, к которой стремится каждый христианин всеми своими деяниями, поступками и мыслями.
Говоря проще, в этой книге – путь к вечной жизни. Евангелие от Луки создано в XVII веке в окрестностях Ветки. В то время это старообрядческое поселение, образовавшееся на окраинах ВКЛ, стало настоящим культурным и духовным центром. Книги и иконы отсюда расходились по всему старообрядческому миру.
Александр Добриян, корреспондент СТВ:
Каждая новая глава в рукописной книге начинается с так называемой буквицы. Заглавная буква выполняется в особой манере, используя растительные и животные орнаменты. Сразу сложно разобрать, что же это за буква. Но если присмотреться внимательнее, можно заметить даже глаза, которые всматриваются в читателя.
Кстати, изображение, сама стилистика драконов вполне могут иметь китайские корни. Культурный обмен на Великом шелковом пути был неотъемлемой частью большой торговли. Традиционные китайские мотивы постепенно двигались на запад, через Византию попадая на берега Днепра. На белорусских землях эти образы нашли воплощение даже в народной традиции. Например, в одной из старообрядческих деревень драконы украшали оконные наличники еще несколько десятилетий назад.