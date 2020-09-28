Откуда на страницах белорусского Евангелия варяжские драконы? Посмотрите на эту уникальную рукопись

Новости Беларуси. Откуда в белорусское Евангелие попали варяжские драконы? Уникальную рукопись, созданную на территории нашей страны в XVII веке, представили в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До наших дней раритет дошел благодаря особому отношению к книгам старообрядцев. Святыню сохранили потомки некогда пришедших с территории Московского княжества христиан, не принявших реформу патриарха Никона. В XXI веке рукопись заняла свое место в музейной экспозиции. С подробностями Александр Добриян.

Драконы, пожалуй, последнее, что ожидает увидеть, листая Библию, человек, далекий от христианства. Драконы сегодня – это скорее про викингов.

Оглавление охраняют два очень красивых, чешуйчатых дракона. На рисунке драконы глотают огромных рыб, о которых говорят лишь хвосты, торчащие из пастей. Однако эта аллегория в XVII веке была хорошо понятна любому христианину, отлично знавшему: рыба – один из символов Христа, а дракон – тот самый враг человека.

Мария Ганькина, заведующая филиалом Ветковского музея старообрядчества и народных традиций имени Ф.Г. Шклярова:

И поглотив в себя, дракон прорастает такими прекрасными несуществующими в действительности цветами, растениями. А несуществующие растения – это символ вечной райской жизни, к которой стремится каждый христианин всеми своими деяниями, поступками и мыслями.

Говоря проще, в этой книге – путь к вечной жизни. Евангелие от Луки создано в XVII веке в окрестностях Ветки. В то время это старообрядческое поселение, образовавшееся на окраинах ВКЛ, стало настоящим культурным и духовным центром. Книги и иконы отсюда расходились по всему старообрядческому миру.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:

Каждая новая глава в рукописной книге начинается с так называемой буквицы. Заглавная буква выполняется в особой манере, используя растительные и животные орнаменты. Сразу сложно разобрать, что же это за буква. Но если присмотреться внимательнее, можно заметить даже глаза, которые всматриваются в читателя.