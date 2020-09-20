«Есть у нас своя мини-студия звукозаписи». Посмотрите на необычные библиотеки Беларуси

Новости Беларуси. Это место само по себе феномен. Нотно-музыкальную библиотеку в Минске не проведать мы не могли. Она единственная в Беларуси, да и в постсоветских странах такие есть только в Эстонии и Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В ее фонде 150 тысяч наименований: учебники по музыкальной грамоте, ноты и виниловые пластинки. Здесь удивительным образом уживаются разные эпохи и исполнители: Bee Gees, Рахманинов, АС/DC и «Песняры».

Татьяна Матковская, директор городской нотно-музыкальной библиотеки:

У нас есть музыкальная комната, где можно играть на пианино и на аккордеоне. Есть у нас своя мини-студия звукозаписи. Раньше она была загружена работой от и до, сейчас намного меньше, тем не менее пишут с пластинок на любой носитель читатели. Как правило, это флешка. Почтовый ящик, кормушка или миниатюра дома. Сразу и не скажешь, что это тоже библиотека. А вот студенты БНТУ знают: у них есть самое маленькое в стране книгохранилище. «Бук-поинт» внесен в мировой реестр и имеет собственную геолокацию.

Константин Береснев, студент БНТУ:

Такая инициатива существует у нас уже на протяжении нескольких лет. Занимается этим наша научная библиотека. Конструкция немного ветшает, уже мхом покрывается, но, в принципе, стоять может долго. Обычный деревянный теремок, не знаю, как еще это назвать. Простоит, ничего с ним не станет. От дождя защищен, книги в безопасности, поэтому все в порядке.