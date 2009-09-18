Открыт памятник австрийским евреям в Минске

На церемонии присутствовали представители австрийских властей.

На бывшем еврейском кладбище в Минске торжественно открыли памятный знак австрийским евреям, которые в годы Великой Отечественной были депортированы и убиты в минском гетто.

На площадке уже есть 4 мемориала, возведённых в честь жертв антисемитизма.

- Минское гетто было одним из крупнейших в Европе: более 100 тысяч евреев, в том числе около 30 тысяч евреев из Третьего Рейха, и около 10 тысяч австрийских евреев, - рассказал Виктор Балакирев, председатель дирекции минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау.

- В том, что здесь появился памятник, мы видим и воспитательный момент, который особенно важен для молодежи. Главное, чтобы они помнили о трагедии холокоста, и чтобы такой ужас никогда не повторился, - поделился Йоханнес Кирле, генеральный секретарь Министерства иностранных дел Австрии.