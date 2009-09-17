Режиссёру Владимиру Меньшову исполнилось 70 лет

За легендарную картину «Москва слезам не верит» он удостоился премии «Оскар». На его счету всего 5 поставленных фильмов, но все 5 прочно прописались на голубых экранах. И «Москва слезам не верит», и «Любовь и голуби», и фарсовые «Ширли-мырли», и мелодраматическая «Зависть богов», и дебютный молодёжный фильм «Розыгрыш».
Сейчас Владимир Валентинович продолжает писать свою творческую биографию и сниматься в русском кино.
С 70-ти-летием народного артиста России Владимира Меньшова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.