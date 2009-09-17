Режиссёру Владимиру Меньшову исполнилось 70 лет

Перед тем, как стать режиссёром с мировым именем, он успел поработать токарем, шахтёром, матросом, и лишь к 30-ти годам решил круто изменить свою жизнь.

За легендарную картину «Москва слезам не верит» он удостоился премии «Оскар». На его счету всего 5 поставленных фильмов, но все 5 прочно прописались на голубых экранах. И «Москва слезам не верит», и «Любовь и голуби», и фарсовые «Ширли-мырли», и мелодраматическая «Зависть богов», и дебютный молодёжный фильм «Розыгрыш».

Сейчас Владимир Валентинович продолжает писать свою творческую биографию и сниматься в русском кино.

С 70-ти-летием народного артиста России Владимира Меньшова поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.