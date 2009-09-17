Сьюзан Бойл покоряет США

Сьюзан Бойл собрала рекордную аудиторию в США. Американский аналог шоу талантов с участием Бойл посмотрели 25 млн человек.

В эфире телешоу «Америка ищет таланты» 48-летняя певица исполнила свой последний сингл, кавер-версию на песню Wild Horses легендарной группы The Rolling Stones, и, конечно же, свой звездный номер I Dreamed A Dream из мюзикла «Отверженные».

Во время съемок в Лос-Анджелесе Бойл была одета в элегантное черное платье, а аккомпанировал певице целый симфонический оркестр. Кроме всего прочего, в интервью NBC женщина рассказала о своем отношении к популярности и внезапно свалившейся славе. «Раньше я смотрела на мир со стороны, - призналась Бойл. - А теперь я стала его частью. И хотя мне страшно, я готова обнять и принять этот мир», - сообщает Newsru.com.