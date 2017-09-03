Подарим городу полное собрание наследия Франциска Скорины: интервью с директором Национальной библиотеки Романом Мотульским

Новости Беларуси. Как гласит легенда, надписью над входом в книгохранилище Рамзеса II было «Душевное лекарство», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большая библиотека с древних времен считалась величайшим сокровищем, ведь книги обладают силой, способной и созидать, и разрушать. Неудивительно, что книгопечатание в числе величайших изобретений цивилизации. Знания, открытия, науки – от поколения к поколению все это передавалось через книги. Книга или гаджет? Вы в некотором смысле не чувствуете себя динозавром, представителем вымирающей профессии? Не обидно, что немаленькая часть Национальной библиотеки может поместиться в маленьком гаджете, фактически в кармане? Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Вы знаете, я чувствую себя представителем профессии, которая записана в самых древних скрижалях человечества – в Библии. Не каждый может сказать, что он принадлежит к такой профессии. А что касается вашего гаджета, у меня такой вопрос: вы знаете, откуда там все берется?

Естественно, из первоисточника. Он может быть печатной книгой, но это все оцифровывается. Роман Мотульский:

Вопрос о гаджете – это, знаете, есть такой анекдот про двух блондинок. Одна у другой спрашивает: «Ты где деньги берешь?» «В тумбочке». Так вот как раз в мобильном телефоне все берется и есть только потому, что это сохранили в библиотеке, это есть в библиотеках, и это можно привести в любую форму, которая доступна человечеству в любые времена. Ведь мобильному телефону без году неделя, и, может быть, через 10 лет на него будут смотреть тоже как на динозавра. 22 книги Франциска Скорины В праздновании Дня белорусской письменности есть такая, что ли, традиция: гости дарят любимую книгу. Вы в прошлый раз дарили «Пинскую шляхту». На этот раз у вас подарка не будет? Роман Мотульский:

Подарим городу полное собрание всего книжного наследия Франциска Скорины. Это 20 томов, всего 22 книги. Мы решили, что к юбилею белорусского книгопечатания было бы неплохо, чтобы мы все (как говорят, и простые смертные, которым Скорина адресовал свои книги, и ученые, исследователи) могли увидеть эти книги вместе. Могли их прочитать, могли с ними познакомиться. И мы собрали эти издания со всего мира – имеются ввиду электронные копии – и восстановили. Мы перевели на современный белорусский язык, на русский язык и на английский язык. Что немаловажно, можно читать оригинал.

А насколько доступно это издание? Роман Мотульский:

Тираж достаточно большой. Наша книга будет практически во всех крупных национальных библиотеках мира. Уже сейчас мы ее представили в библиотеке Конгресса США, в Национальной библиотеке Британии, в Нью-Йоркской публичной библиотеке, в Национальной библиотеке Китая. То есть крупнейшие библиотеки мира. И конечно, она попадет в крупные (и не только крупные) белорусские библиотеки. Посещаемость Не падает посещаемость год от года? Роман Мотульский:

Вот этот миф, что стали меньше читать, раскручивается, по-моему, не с той стороны. Читать стали больше, и намного больше. Наша библиотека регистрирует в год 4,5 миллиона посещений.

Это каждый год, и динамика сохраняется? Роман Мотульский:

Динамика сохраняется, более того, она положительная. Только вы сразу спросите опять-таки, как она структурируется. Да, значительная часть запросов сейчас, которые мы удовлетворяем, это те запросы, которые мы удовлетворяем при помощи электронных документов, в электронном виде, в удаленном доступе. Количество библиотек Не так давно мы стали страной, одной из первых в мире, у которой производство IT-услуг на душу населения на первых позициях. Я так понимаю, что и в плане библиотечного дела мы тоже в мире стоим не на самых последних позициях.

Роман Мотульский:

Мы не то, что не на самых последних позициях, мы в лидерах. По данным IFIA, Международной ассоциации инспекционных учреждений, буквально недельной давности, Беларусь занимает первое место в мире по количеству библиотек на миллион жителей. Это очень хороший показатель, который свидетельствует о высоком уровне социальной защищенности. Это конституционное право человека на доступ к информации. Электронная книга или бумажная? Роман Мотульский:

Книга и традиционная книга в электронном формате не являются антиподами. Это не противоречит друг другу, это одно и то же явление. Поэтому да, я, естественно, работаю с компьютером. У нас вообще в библиотеке все автоматизировано и бумаг практически нет, которые бы ходили между кабинетами.

Последняя книга, которую вы прочитали? Роман Мотульский:

Я увлекаюсь фантастикой, поэтому и читаю фантастику – ту, которая у меня есть. Это как раз фантастка 50-х. Современная белорусская литература Как бы вы оценили состояние белорусской литературы? Читаете что-то из современных авторов?