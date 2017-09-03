Тбилисоба в Минске: как это было — большой видеофакт программы «Неделя»

Новости Беларуси. Тот, кто хорошо работает, хорошо отдыхает. На неделе в Минске в третий раз прошел грузинский праздник Тбилисоба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Праздник трудолюбивых мастеров и щедрой земли. Стрит-кинотеатр, соломенный городок с лабиринтом, «хмельные» или вегетарианские шашлыки. Выдавливание виноградного сока дедовским способом – надев резиновые сапоги. А также модный показ под электронную музыку эпатажного Кахабера Цискаридзе.