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Тбилисоба в Минске: как это было — большой видеофакт программы «Неделя»

03 сентября 2017 18:27
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Новости Беларуси. Тот, кто хорошо работает, хорошо отдыхает. На неделе в Минске в третий раз прошел грузинский праздник Тбилисоба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Праздник трудолюбивых мастеров и щедрой земли. Стрит-кинотеатр, соломенный городок с лабиринтом, «хмельные» или вегетарианские шашлыки. Выдавливание виноградного сока дедовским способом – надев резиновые сапоги. А также модный показ под электронную музыку эпатажного Кахабера Цискаридзе.

Отражение дружбы белорусских и грузинских народов, развитие межрегиональных связей в сюжете.

Тбилисоба в Минске: как это было — большой видеофакт программы «Неделя»-1

# Культура # Фотофакт # Беларусь-Грузия

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