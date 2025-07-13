Болгария переходит на евро. Чего боится население и почему его никто не слышит?

В Болгарии, которая только в этом году полностью вошла в Шенгенскую зону, назрела другая проблема. Но ее авторы все те же. София в 2026 году присоединиться к зоне евро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В самой бедной стране ЕС люди боятся, что с новой валютой получат только новые финансовые проблемы, с которыми половина местных жителей – именно столько выступают против введения евро – просто не в силах справиться. В Болгарии уже несколько месяцев не утихают протесты, и многие эксперты признают, что народные опасения не лишены здравого смысла. Но с деньгами у местных властей явно не все в порядке. Чем болгарский лев хуже евро и почему новую валюту встречают в штыки?

Несмотря на массовые протесты, вопреки позиции президента и без каких-либо попыток услышать народ. Одна из самых бедных стран Евросоюза Болгария все же делает шаг к углубленной интеграции с ЕС, отказываясь от своей национальной валюты. Официально евро сменит болгарский лев с января 2026-го. О своем стремлении присоединиться к единой европейской валюте Болгария объявила почти сразу после вступления в ЕС в 2007 году. Правда, процесс этот растянулся на долгие годы. В основном по ряду экономических причин. Сегодня страна готовится к вхождению в еврозону, но остается главный вопрос. На что рассчитывает Болгария, оказавшись в едином валютном пространстве с экономическими тяжеловесами вроде Германии. Пока все указывает на то, что рисков больше, чем преимуществ. Даже Франция и Италия, всегда считавшиеся ключевыми игроками еврозоны, постоянно сокращают доли своих экономик в ЕС в пользу немецкой. Многие болгары уже сегодня опасаются, что введение в стране евро приведет к росту цен, инфляции и, как следствие, к обеднению населения. И на это есть веские причины.

Снежана Тодорова, председатель Союза болгарских журналистов:

У нас уже значительно повысились цены, и мы считаем, что это сделано предварительно, чтобы не так страшно нас пугало новое повышение уже после вступления в еврозону. Минимум на 50, даже есть на 80 %, а некоторые на 100 % повысились. С 1 июля повышаются цены на электричество, на воду, а это для болгар очень важно. У нас сейчас еще и такой закон вышел, что после решения европейских структур уже цены в магазинах показывают в леве и в евро.

Вдвойне удивительно, что страна с самой низкой минимальной зарплатой в 500 евро и пенсией в 150 якобы готова к евро. Маастрихтские критерии, предназначенные для оценки стабильности экономики, в случае Болгарии скорее отражают стабильность бедности. Снежана Тодорова:

Мы считаем, что это политическое решение, а не объективное. И не было такой необходимости. По всей видимости, правительство, желая как можно больше и быстрее угодить управляющим в Европе, пыталось все это сделать заранее.

Экономика Болгарии явно буксует. ВВП растет столь слабо, что едва не уходит в минус. Политическая сцена как сериал без финала. Парламент против президента, семь выборов за три года, явка 30-40 %, доверие ниже некуда. И все это на фоне того, что свыше половины населения категорически против отказа от лева. За евро лишь треть граждан. Но кого это волновало, если галочка в ЕС поставлена?

Ева Майдель, депутат Европарламента:

Факты говорят сами за себя. Национальное законодательство полностью соответствует требованиям Европейского союза. Достигнута ценовая стабильность при инфляции ниже контрольного значения. Глядя на страны Прибалтики, можно предположить, какой путь может ждать Болгарию в еврозоне. Для Литвы, Латвии и Эстонии цена этого шага оказалась высокой. Они фактически уничтожили свое производство из-за навязанного курса, сырье и рабочая сила подорожали, а товары утратили конкурентную способность. Все это сделало экономику Прибалтики, по сути, придатком немецкой.

Криштоф Толвинский, председатель партии «Фронт» (Польша):

Давайте будем честны, еврозона умирает на наших глазах. Она не сложилась. Это не мое мнение как политика. Это мнение многих экономистов как из Европы, так и США и других регионов После отказа Болгарии от лева многие аналитики уверены, что следующим в списке на валютное поглощение станет польский злотый. Евро вполне может прийти в Польшу уже в ближайшие 2-3 года. Но многие поляки от такой перспективы не в восторге. Согласно опросу, 66,8 % опрошенных выступают против введения евро. Из них почти половина – решительно. Поддерживают замену злотого лишь 27,3 %, и еще 6 % затруднились с ответом. Криштоф Толвинский:

Польше больше непривлекательно вступление в еврозону. Лет 20 назад она, можно сказать, была будущим. Однако в 2025-м, пожалуй, самым важным фактором является общее состояние экономики всего Европейского союза. Да и американцы не позволят Польше присоединиться. Страну превращают в военный редут, военный форпост, используя ее как государство против России. Это американский таран. Мы сами видим, насколько изменчивы настроения американцев. Иногда они любят Россию, иногда ненавидят ее. Поэтому Польша нужна. Помним еще, что США продают сюда оружие, конечно же, за доллары. Это тоже важно. Это их валюта, которая конкурирует с евро.