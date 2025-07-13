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Впервые в Беларуси – почему школьники точно запомнят X Международный форум «Дети Содружества»

13 июля 2025 17:32
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Дружба без границ! На неделе в «Зубренке» стартовала особая смена. На живописном берегу Нарочи проходит Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хоть по счету он 10-й, но в Беларуси – впервые.

В 2025 году главная тема встречи – 80-летие Великой Победы, что поможет сохранить историю и быть вместе. Форум проходит под патронатом Совета Республики.

Несколько десятков школьников из 8 стран СНГ точно запомнят это путешествие в Беларусь. Экскурсии, мастер-классы, тренинги, встречи со знаменитостями: от министра до космонавта. Каждый день был насыщен событиями и по-своему уникален.

Давайте и мы присоединимся к «Детям Содружества».

# Дети # СНГ # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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