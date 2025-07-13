Сезон будет не из лёгких – какие сюрпризы ждут аграриев по ходу уборочной

Жатва-2025 с каждым днем прибавляет ход. К этим работам подключились аграрии Витебской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Традиционно север страны вступает в уборочную чуть позже, но это только начало. Хотя в южных областях работа, безусловно, идет быстрее. В Гомельском регионе приступили к массовой уборке озимого ячменя.

Погода позволила всем районам развернуть жатву. В числе первых, кто вышел в поля, аграрии Добрушского, Мозырского, Рогачевского и Жлобинского районов. В Минской области сезон открыли в Клецком районе, где уже чествовали первых тысячников. Лидерами в регионе стали водитель и комбайнер из хозяйства «Кухчицы».

Но, как отмечают эксперты, нельзя обольщаться первыми успехами. Этот сезон будет не из легких. Погода вносит серьезные правки в расписание и темпы уборки. Уже сейчас отмечается неравномерное созревание зерновых, и уборка озимого ячменя совпадет с уборкой озимого рапса, а уже на подходе и яровой.

Все это, конечно, значительно осложняет работу, и на первый план выходит задача не допустить серьезных потерь. Для этого аграриям предстоит мобилизоваться и ловить буквально каждую погожую минуту. Если надо, организовать дежурство прямо в поле, как это было в советское время, чтобы не пропустить тот самый день, который год кормит.

Как отмечают специалисты, нельзя сказать, что урожай в этом году не удался. Не совсем так складывается ситуация. Результат есть, урожай стоит на корню. Трудность в том, как его сохранить. К примеру, убрать какой-то участок чуть раньше, а зерно потом досушить. Понятно, что это затраты, которые потом выливаются в себестоимость. Но в любом случае это лучше, чем нести потери.