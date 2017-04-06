Оригинальные документы из архивов Слуцкого Свято-Троицкого монастыря выставлены в Национальном историческом музее

Новости Беларуси. Временная экспозиция вечных ценностей. У посетителей Национального исторического музея появилась редкая возможность увидеть оригиналы из архивов Слуцкого Свято-Троицкого монастыря. Документы написаны на старобелорусском языке. В них отражена жизнь наших предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталия Мартынова, ведущий научный сотрудник научно-фондового отдела Национального исторического музея Беларуси:

Когда мы касаемся этих документов, мы можем полноценно представить жизнь белорусского общества на протяжении трех столетий – XVI, XVII и XVIII. Документы находятся в музейном собрании уже больше 100 лет.

Всего удалось сохранить тысячу документов. Более того, созданы их цифровые копии.