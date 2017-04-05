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В Мадриде появились курсы белорусского языка

05 апреля 2017 06:29
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Новости Беларуси. «У нескладовае» зазвучало в испанской столице. В Мадриде начали работу курсы белорусского языка. Расширяли свой словарный запас не только представители нашей диаспоры в Королевстве, но и коренные жители пиренейского полуострова – двое учеников ранее самостоятельно изучали «мову».

Каждый урок, рассчитанный на 2,5 часа, позволит познакомиться с белорусскими «дзеканнем» и «цеканнем», а также с правописанием наших слов.

Библиотека центра, где проходят курсы, уже скоро пополнится ценной коллекцией белорусских книг. Чтобы сделать процесс обучения более интересным, их в дар передаст белорусское посольство в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Беларусь-Испания

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