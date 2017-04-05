Ансамбль аккордеонистов «Аккорд» из Логойска примет участие в Областном конкурсе ансамблей учащихся детских школ искусств в Солигорске

Новости Беларуси. Соцветие нот. Областной конкурс ансамблей учащихся детских школ искусств готовится принять Солигорск. Творческое состязание продолжится два дня. Для того, чтобы получить путевку на престижный форум Минщины,

В числе победителей оказались и логойские виртуозы. Ансамбль аккордеонистов – сравнительно молодой: коллектив создан в 2013 году,

но на его счету ряд побед в конкурсах различного уровня.

Начинался ансамбль как трио юношей, потом к ним присоединились девочки. Особенность коллектива в том, что у каждого музыканта – своя партия и каждый несет свою смысловую нагрузку. Между тем, общее у всех участников – искренняя преданность именно аккордеона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Коржова, руководитель аснсамбля аккордеонистов «Акорд» Логойской детской школы искусств:

Аккордеон – это инструмент очень интересный, очень полифоничный, и мы популиризируем этот инструмент. Инструмент народный – аккардион, но в то же время играем абсолютно разную музыку.