Ансамбль аккордеонистов «Аккорд» из Логойска примет участие в Областном конкурсе ансамблей учащихся детских школ искусств в Солигорске
Новости Беларуси. Соцветие нот. Областной конкурс ансамблей учащихся детских школ искусств готовится принять Солигорск. Творческое состязание продолжится два дня. Для того, чтобы получить путевку на престижный форум Минщины,
музыкальным коллективам нужно было пройти региональный тур.
В числе победителей оказались и логойские виртуозы. Ансамбль аккордеонистов – сравнительно молодой: коллектив создан в 2013 году,
но на его счету ряд побед в конкурсах различного уровня.
Начинался ансамбль как трио юношей, потом к ним присоединились девочки. Особенность коллектива в том, что у каждого музыканта – своя партия и каждый несет свою смысловую нагрузку. Между тем, общее у всех участников – искренняя преданность именно аккордеона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Татьяна Коржова, руководитель аснсамбля аккордеонистов «Акорд» Логойской детской школы искусств:
Аккордеон – это инструмент очень интересный, очень полифоничный, и мы популиризируем этот инструмент. Инструмент народный – аккардион, но в то же время играем абсолютно разную музыку.
Алексей Гринь, участник ансамбля аккордеонистов «Аккорд» Логойской детской школы искусств:
Я занимаюсь музыкой уже шесть лет, до этого занимался в школе фортопиано. Когда наш учитель по музыке ушёл, я решил дальше продолжить и пойти сюда. Захотелось пойти на аккардеон, я до сих пор доволен. Такой инструмент звучный, на нём можно разную музыку играть.
Мне легче играть в ансамбле, чем сольно.
Василий Березан, участник ансамбля аккордеонистов «Аккорд» Логойской детской школы искусств:
Безусловно, в ансамбле играть интереснее, чем одному, потому что для того, чтобы играть в ансамбле нужно знать хорошо свою партию, нужно прислушиваться к игре других. Все партии, все ноты мы учим дома, а здесь сыгрываемся вместе.