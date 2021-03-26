Онлайн-сборник исчезнувших деревень создали школьники Вилейского района. Вот как он выглядит

Новости Беларуси. Активисты БРСМ продолжают благоустраивать мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята не только приводят в порядок памятные места, но и больше узнают про их историю. А в Вилейке ребята пошли дальше: разработали онлайн-сборник исчезнувших деревень своего района. Подробнее у Анастасии Кончиц.

В Вилейском районе находится уникальный мемориал, посвященный исчезнувшим деревням. 13 валунов в тени леса напоминают о трагичности деревенских судеб. Всего по разным причинам с карты района исчезло более 250 населенных пунктов. Часть из них были сожжены в годы Великой Отечественной войны.

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

Дадзены мемарыял прадстаўляе выгляд ДНК. Як чалавек пачынаецца з маленькай малекулы, так і гэты мемарыял адлюстроўвае нашу гісторыю, нашу культуру і нашу малую радзіму.