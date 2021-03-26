Здесь и живопись, и графика, и арт-объекты, и художественное стекло. Показываем две необычные выставки в Минске

Ирина Кузнецова, художница, дизайнер:

Называется «Арт-бургер» – это то, чем живет художник.

Не просто творческий тандем, а союз двух талантов. Необычная выставка открылась в арт-гостиной «Высокое место». Любовь к стеклу и сложным философским работам когда-то объединила этих двух незаурядных людей. Какие необычные выставки проходят в Минске, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Анна Ясюк, заведующая арт-гостиной «Высокое место»:

Выставка «Ностальгия или воспоминание о будущем» уникальна тем, что здесь представлены совершенно разные жанры. Здесь и живопись, и графика, и арт-объекты, и художественное стекло. На самом деле сразу, когда входишь, такое чувство, что здесь пять, а то и семь художников, а это два белорусских художника, пара – это Ирина и Анатолий Кузнецовы.

А что говорят друг о друге сами авторы? Анатолий Кузнецов, художник, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь:

Ирина – сильный человек, она состоялась как художник по стеклу. Я учился у нее: приезжал помогать ей таскать ящики со стеклом, заодно смотрел, как это делается. И вот открылись глаза.

Ирина Кузнецова:

Мы познакомились еще в институте. Все студенты любили халтурить, а у нас в группе было шесть человек: трое ребят и три девушки. И когда мы носили наверх на пятый этаж шамот, чтобы что-то слепить, так было тяжело, а оказалось, что нам мальчики еще подсовывают камни в это ведро и говорят: «Хотите быть художниками – вот и носите». И меня очень удивило отношение Анатолия, что он говорит: «Нет, это я сделаю». Он нам помог, приезжал к нам в этот колхоз работать. Только берешь ведро – «нет, тебе нельзя поднимать». Меня настолько это покорило.

Романтическая история продолжилась на стеклозаводе «Неман». Ирина Кузнецова:

Там большая горшковая печь, надо на лестницу вставать и смотреть туда вниз, как варится стекло. Оно там белое, желтое, красное, и оно перекатывается, оно там журчит, разговаривает.

Так поездка в Лидский район изменила не только дальнейшую жизнь художника, но и его взгляд на мир. С тех пор Анатолий Кузнецов стал абстракционистом, а Ирина – взяла его фамилию. Анатолий Кузнецов:

Я учился у нее, она училась у меня. Мы друг другу помогаем по сей день. У нее личностный такой подход. Если она сейчас занимается живописью, то это такая живопись концептуальная, которая работает только на идею. А я могу без идеи писать.

«Воспоминание о будущем» – название неслучайное. Как говорит наш герой, это некая метафора, которая показывает связь времен. Семидесятые – восьмидесятые художник вспоминает с теплом и улыбкой. Анатолий Кузнецов:

Мы ездили в разные места: на Гродненщину, в Поречье, такие сосновые боры там. Общались с народом, делали выставки на танцплощадках, на деревенских базарах. В район приезжают по выходным с мешками поросят покупать, ну и мы туда с картинами.

Языческие дивертисменты и слепой дождь. Именно в те годы экспериментов и сложился стиль мастера. Теперь непредметная живопись – его способ видеть мир. Вазы из ее серии «Прибой» напоминают о Балтийском море, а на заднем плане «взрываются» стекольные салюты. Зима, цветы – все это с удовольствием создавала Ирина Кузнецова в белорусской стекольной мастерской.

Ирина Кузнецова:

Но в девяностых годах наши страны разделились, и перестали поступать на стеклозавод металлы, которые добавляются в цвет. Допустим, вот эта желтая ваза, там обязательно должно быть золото, или зеленый – кобальт, медь – вот этого в Беларуси нет, поэтому у нас уже было не развито полуцветное стекло.

Хрупкое искусство сменила концептуальная живопись. Теперь наша героиня пишет картины как по нотам. Ирина Кузнецова:

Эти работы я посвятила музыке. Они все имеют свои названия: камертон, диссонанс, стаккато, легато. Когда приходят музыканты, не читают, смотрят работы. Но это для них всегда понятно.

Создавать «звуковые» шедевры художнице помогает музыкальное образование. А вот прочитать основные цвета прибалтийских стран Ирине помогли модницы. Искусство – несомненно, важная часть жизни любой творческой женщины. Но куда важнее – надежный тыл, который вот уже много лет обеспечивает любимый муж. Увидеть чувства в стекле, арт-объектах и невероятных картинах можно до 4 апреля.

«Ангелы», «Легенды Карреля Томб» и «Птицы времен года». Даже от нескольких названий веет волшебством и магией. Кто такая Александра Романова и какие они, сказки современной принцессы? Мы заглянули в галерею «Университет культуры» на открытие персональной выставки.

Дарья Кожемяко, куратор выставки, кандидат искусствоведения, проректор по воспитательной работе БГУКИ:

Прежде всего мне Александра известна как талантливый драматург, сценарист, режиссер, фотограф, оказалось, что еще и художник. Именно изобразительным искусством Александра занялась не очень давно, не более десяти лет тому назад, поэтому представлены здесь работы непрофессионального автора, но при этом все равно поражают своим мастерством. И можно сказать, что талантливый человек талантлив во всем.

«Женщины-цветы», «Сказки сегодня», «Иллюстрации к ненаписанному роману» – все это серии графических работ. Обрывки идеально исполненных текстов и незамысловатые картинки возвращают в детство. Марина Татаревич, директор художественной галереи «Университет культуры»:

Графика – это такой вид искусства, в котором нужны точность, трудоспособность, и Александра это демонстрирует, и в то же время, благодаря ее работам, мы можем окунуться в мир фантастических сюжетов, прочувствовать мифологические образы, архетипы, символы, ее работы дарят нам позитивные эмоции.

Кроме того, здесь каждый может мысленно разукрасить картины в свои цвета. Это работы, которые помогают познакомиться со своим внутренним ребенком. Картины-ребусы, картины-головоломки.

Анастасия Сазонова:

В каждой сказке есть последняя фраза, по которой можно додумать, которая несет какую-то глубину. И то, что отличает этого человека, она одновременно глубокая, легкая, яркая и солнечная.

Так какие же они, сказки современной принцессы? Спросим у самого автора.