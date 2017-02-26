NAVIBAND о песне для «Евровидения» и месте белорусского языка в искусстве

Новости Беларуси. Эти семь дней кого-то заставили впервые встать на лыжи, а кого-то – заговорить по-белорусски. Под эгидой ЮНЕСКО прошел «Тыдзень роднай мовы».

Инициатива, направленная на популяризацию белорусского языка. Кстати, он считается одним из самых мелодичных. Лучше других это знают, конечно же, музыканты.

С ними, а точнее, группой NAVIBAND, которая, впервые будет представлять нашу страну на «Евровидении» с белорусскоязычной песней программа «Неделя» поговорила о месте «матчыной мовы» в искусстве, белорусском обществе и мире.

Подробнее – в сюжете.