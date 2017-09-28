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Они действительно порадовали: белорусские гимнасты завоевали серебро на I Международном фестивале циркового искусства

28 сентября 2017 19:29
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Новости Беларуси. Головокружительные трюки и полный восторг зрителей: в столице подвели итоги первого Международного фестиваля циркового искусства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждый день ждут сюрпризы: главный режиссер Белгосцирка рассказала, что будет на Минском фестивале циркового искусства

Грандиозный праздник собрал на главной цирковой арене страны десятки талантливых артистов. Золотые награды у команд России и Северной Кореи, а серебро у наших гимнастов и акробатов из России.

Они действительно порадовали: белорусские гимнасты завоевали серебро на I Международном фестивале циркового искусства-1

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:
28 номеров, выступления артистов в течение этих четырех дней – это здорово. Наши зрители, они действительно порадовали. Это великолепная работа жюри. Скажу, нелегкий это труд, но, вместе с тем, они действительно выбрали достойных из достойных.

Поэтому я считаю, что это довольно-таки серьезный успех всех нас.

Некоторые зарубежные циркачи остаются в Минске. Вместе со звездами Белгосцирка они готовят новую программу. Очередной сезон под куполом стартует 30 сентября.

Они действительно порадовали: белорусские гимнасты завоевали серебро на I Международном фестивале циркового искусства-4

# Культура # Фотофакт # Цирк # Владимир Шабан

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