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Каждый день ждут сюрпризы: главный режиссер Белгосцирка рассказала, что будет на Минском фестивале циркового искусства

21 сентября 2017 19:40
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Новости Беларуси. Событие года – под куполом Белгосцирка. Столица принимает первый Минский международный фестиваль циркового искусства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Демонстрируют свое мастерство более 100 артистов из 16 стран –

от США до Вьетнама, от Эфиопии до Австралии. Лучшие мировые наездники, укротители, гимнасты, клоуны и фокусники четыре вечера подряд будут удивлять публику.

Каждый день ждут сюрпризы: главный режиссер Белгосцирка рассказала, что будет на Минском фестивале циркового искусства-1

Алла Николаева, главный режиссер Белорусского государственного цирка:
Каждый день ждут сюрпризы, потому что очень высокого класса артисты приехали, как групповые, так и сольные, дуэты. Очень много воздушных гимнастов, жонглеры очень интересные. Полет, воздух! Очень интересный будет клоун-трансформер. Я думаю, наших детей очень порадует такой номер.

Каждый день ждут сюрпризы: главный режиссер Белгосцирка рассказала, что будет на Минском фестивале циркового искусства-4

Денис Овчаренко, артист цирка (Украина):
Прекрасный город – очень чистый, очень теплый. И публика здесь, я надеюсь, тоже очень хорошая будет. Волнительное, конечно, настроение.

Праздник циркового искусства завершится большим гала-представлением 24 сентября.

Билеты на фестиваль еще есть в продаже.

# Культура # Фотофакт # Цирк # Алла Николаева # Денис Овчаренко

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