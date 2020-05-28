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Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции

28 мая 2020 13:31
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Екатерина Чичерова, корреспондент СТВ:
Еще в прошлом веке цветочный венок был главным атрибутом свадебного наряда. К его изготовлению относились максимально ответственно: каждый элемент имел свой сакральный смысл. Технологию передавали из поколения в поколение и старались не нарушать: ведь на кону было счастье невесты.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-1

Какими были венки у невест и как их создавали, рассказываем в программе «Центральный регион».

Этот венок – самый дорогой в коллекции Раисы Михайловны Вальковой. И дело не в цене – в нём выходила замуж мама. Чтобы сохранить, реликвию спрятали подальше от детских рук, но однажды происки всё же оказались успешными.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-4

Раиса Валькова, художественный руководитель Кузьмичского сельского Дома культуры:
Наверное, в классе 7-8 я, все-таки, залезла и нашла то, что спрятали. Я его разглядела. Мы его пришили на крепкий фатин, чтобы он форму держал. И он теперь у нас еще живой. Он у нас как старичок-прародитель.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-7

На долгие годы венок оставили в покое. Ближе к пенсии Раиса Михайловна вновь вспомнила про свою детскую шалость, тогда же появилось желание сделать самой уже новый атрибут. За первым – второй, за вторым – третий, и вот – в её коллекции уже несколько десятков венков. Технологию и материалы мастер использует те же, что и сотню лет назад: лепестки делает из цветной бумаги, формирует бутоны на проволоке и закрепляет воском.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-10

Раиса Валькова:
В основу шел дрот. В то время не было синтепона. Тогда использовали вату, бинт. И марля шла – на фату. Чем длиннее, так говорили, что будет более счастливая и длинная жизнь молодоженов. Такая семейная идиллия.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-13

В своём ремесле женщина пошла ещё дальше – стала изучать историю свадебных традиций по рассказам старожилов и восстанавливать венки разных деревень по фотографиям.

Раиса Валькова:
По библейским сказкам, венок зародился в церкви. Ромео и Джульетта: родители были не согласны, и молодые сбежали. Но как же без венчания? Вот они пришли, и как раз цвел лимон. У девушки не было платка, ничего, и батюшка согласился их повенчать. Он просто отломил веточку цветущую и положил ей на голову.

У нас когда стали делать венки, считалось, что венок – девичья красота. В простых семьях, у кого какая-нибудь бумага сохранилась, собирались вечером перед праздником подружки и была мать крестная, могла бабуля помогать, и делали эти венки. За один вечер изготавливался венок. Его не отдавали никому, пока не закончится праздник. На третий день праздника венок могли примерять – это разрешалось. И если в семье был ребенок, лет 9-10, то в первую очередь надевали ему.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-16

Венки были разные – бумажные, разноцветные. В нашем Любанском районе был такой венок – назывался «шапель». Шапелем его назвали, когда стали изготавливать его из бумаги. А изначально это было обычное решето. Невесту накрывали новым решетом – на голову надевали вверх дном и накрывали подстилкой. Давали в руки рушник – как дорога к молодожёну. А невесту никто не видел, пока не закончится свадьба. Никто не видел – вот родителям понравилась, поехали, договорились с родителями невесты. И у них никто не спрашивал.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-19

Вот это тот самый шапель. Со временем то решето превратилось вот в такой венок. Но форма сохранилась – круглая. Уже теперь невесту не прячут.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-22

Этот венок сделал по фотоснимку местной женщины. Он восковой.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-25

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-27

Этот венок на кузьмичский манер. Фата была длинная, сделанная из марли. Сверху крепили ленты. Ленты вплетались в косы.

В Кузьмичах было иное понимание выражения «косы». У мужчины – волосы, в у женщины косы. Какие бы они ни были – длинные или даже лысые. Лучше сказать – нет кос.

Этот венок сделан по примеру венка моей мамы. Только там разноцветный был, а этот уже чисто белый.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-30

Соседняя деревня – Нежин. У них шли больше полевые цветы и ленты.

Когда была только белая бумага, ее красили помадой. А в то время была помада только химическая. Скручивался цветочек, и уже на готовый цветочек помадой мазали ободочек.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-33

Это венок из Витебской области. Мы там были на свадьбе и увидели его. Делался ободок, были цветы прикреплены на длинных ножках и связывались красной лентой перед церковью. А после церкви уже развязывали ленту, и цветы опускались по фате.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-36

Свадьбы справляли в основном в холодное время года, потому что в остальной период было некогда: на полях то посевная, то уборочная. Живые цветы как украшение использовали, но очень редко. Праздник длился подолгу, и они быстро становились непривлекательными. Да и знак был плохой: считалось, что если свадебный венок завянет, то и любовь пройдёт.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-39

Кстати, некоторые семьи заменяли цветы из воскованной бумаги на изделия из накрахмаленной ткани. Но здесь были и исключения: зачастую молодые добавляли в венок настоящую зелень, а некоторые и вовсе делали выбор в пользу полностью не цветущего головного убора.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-42

Раиса Валькова:
Где-то вплетали зеленые листья из вишни, яблони, брусничник. Добавлялись веточки ели. Завязывался вокруг головы повойник. И в него вставлялся пучок зелья. Не травы, не цветов, а зелья. Именно растения лечебные. Я знаю, что был подбел, конский щавель, пижма. Это плотное зелье и долго хранилось. Но оно и лечебное считалось.

По свадебному венку можно было судить не только о финансовом положении семьи невесты, но и о её составе.

Раиса Валькова:
Вот у меня венок – видите белые цветочки и зелень. Это был сиротский венок – девушка, у которой не было ни матери, ни отца.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-45

У которой был кто-то один из родителей, делали вот такой венок. Добавляли желтую серединку, разнотравье и бутончики.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-48

Как и во все времена, вкусы у молодёжи и старшего поколения не совпадали. Родители предпочитали традиционные для свадеб того времени розы, а многие невесты склонялись к разнообразию – ромашкам, василькам, колокольчикам и другим полевым цветам. Различия в выборе основывались и на поре года.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-51

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-53

Раиса Валькова:
Зимой, в основном, изготавливали розы, весной, когда все уже цвело – были такие цветы, больше подобные на яблоневые, на подснежники, сон-траву. Далее шли уже колокольчики, ромашки. У кого какое было фантазийное представление. Под весну – подснежники синенькие и беленькие. Вот такой у нас есть веночек – мы зовем его «веснянка». Он такой маленький, деликатный.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-56

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-58

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-60

Вот сейчас цветут яблони. Вот наша яблоня – почти корона. Он тяжеловат, но зато красивый.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-63

Основных правил при построении цветочной композиции придерживались все, но могли экспериментировать как душе угодно. Единственной догмой были вот эти молодые соцветия. Они означали будущих детей и, в целом, продолжение рода.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-66

Раиса Валькова:
Есть такое выражение «Пока живет подлесок, то шумит и лес». Должна быть какая-то семейная программа. Разные бывают – есть длинненькие, есть кругленькие. Вот в этом букетике есть даже с лепестками.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-69

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-71

Кроме того, что один венок могли одалживать и другие невесты в деревне, не имеющие средств на его изготовление, атрибут в хорошем состоянии передавали по наследству.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-74

Раиса Валькова:
Бумага тогда стоила дорого. Но всем хотелось быть красивыми. Поэтому если был один венок на все село, то его сохраняли, передавали. А те, кто побогаче, могли купить на базаре. Мог купить жених венок.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-77

Вот этот больше похож на базарный венок. Вот жених был богатый, съездил на базар и купил венок. Здесь уже каждый лепесток цветка завернут. А это уходило больше времени, мастерица вкладывала всю свою душу. И венок этот выглядит более богато.

В то время, как я помню, можно было купить поросёнка за 5 рублей. Но за 5 рублей венок бы не купил. Это только на бумагу, и пришлось бы делать самостоятельно. Тогда это было очень дорого – рублей 25 стоил. А самая первая пенсия моей бабули была 6 рублей.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-80

Но в основном финальную точку ставила свекровь. Она могла разобрать головной убор по частям и украсить его элементами икону. И не только.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-83

Сергей Выскварка, заведующий организационно-творческим отделом Любанского районного центра культуры:
В рамочку иконы укладывали цветочки, сколько поместится. Сколько невест, столько веночков. Цветы же были воскованные – они выгорают. И если просто лежат не закрученные, то они пылятся. А так за рамкой иконы – и Богу слава, и людям хорошо, и красиво.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-86

Раиса Валькова:
Когда заканчивалась свадьба, свекровь снимала венок и вешала в угол. Если не был обустроен угол, то вешали над окном.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-89

Причём, и сейчас есть желающие вернуться к истокам и сделать традиционную свадьбу с венком. Нередко к Раисе Ивановне обращаются за помощью молодые пары из разных регионов Беларуси. А иногда мастер наоборот – и сама начинает креативить в сторону современности.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-92

Раиса Валькова:
Пришла на работу, наши «зайцы», «белки» уже остались не у дел – их отменили. Я посидела, подумала – а почему бы не сделать венок такой красивый. И в таком замысле, что девушка не просто выйдет замуж, а будет жить богато, и будет мужик заботливый и трудолюбивый – будет приносить домой весь заработок.

Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции-95

Останавливаться на своём проекте Раиса Михайловна не планирует. В будущем хочет сделать специальную коллекцию и показать разнообразие венков из разных частей Любанщины. Помогает в этом районный Дом культуры, который обещал предоставить мастерице необходимые архивные фотографии. Работа начнётся уже летом, а осенью можно будет увидеть первые результаты.

# Традиции Беларуси # Культура # Раиса Валькова # Сергей Выскварка

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