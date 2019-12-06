Она снималась с Быковым и в свои 80 делает «берёзку». Актриса Тамара Муженко откровенно рассказала о себе

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь – Тамара Муженко. Как Вы относитесь к своему возрасту? Тамара Муженко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Вы знаете, Слава Богу, что мы доживаем до такого возраста. Помню песню такую сочинила: «Мне нравятся эти старухи, которые долго живут, а вы молодые подруги». Мне нравится возраст, главное, чтобы ты соответствовал этому возрасту и не хныкал. Надо показывать молодежи до конца, что надо держаться. Плохо тебе или хорошо, ты идешь в народ, ты должен идти и нести здоровый дух. Не то, что я старая и больная.

Как Вам удается держать себя в такой прекрасной форме? Тамара Муженко:

Я чуть-чуть приседаю, чуть-чуть гимнастикой занимаюсь, ну так. Какое Ваше любимое упражнение? Тамара Муженко:

Покачаться на спине и ноги вверх. Это на полу или на диване? Тамара Муженко:

На полу. В «березку» выходить и на руках отжиматься от пола. И ходить пешком. Раньше любила велосипед, лыжи. Самое главное – востребованность, самое страшное в любом возрасте, что ты никому не нужен.

Вы стильно выглядите. Какие тренды Вы для себя выделили? Тамара Муженко:

Самый главный тренд – это моя дочь. Она всегда следит, чтобы мама выглядела всегда хорошо. Она говорит: «Мама, вот в твоем возрасте нельзя плохо выглядеть, а то сразу превратишься в старуху». Потом я не имею права плохо выглядеть: у меня внук – художник, дизайнер, он разрабатывает компьютерные игры, работает в Берлине, он возглавляет отдел, а внучка у меня – двухкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию и она входит в десятку лучших синхронисток мира, вошла в этом году. Поэтому я не имею права перед такими внуками выглядеть древней старухой.