Она снималась с Быковым и в свои 80 делает «берёзку». Актриса Тамара Муженко откровенно рассказала о себе
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь – Тамара Муженко.
Как Вы относитесь к своему возрасту?
Тамара Муженко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вы знаете, Слава Богу, что мы доживаем до такого возраста. Помню песню такую сочинила: «Мне нравятся эти старухи, которые долго живут, а вы молодые подруги». Мне нравится возраст, главное, чтобы ты соответствовал этому возрасту и не хныкал. Надо показывать молодежи до конца, что надо держаться. Плохо тебе или хорошо, ты идешь в народ, ты должен идти и нести здоровый дух. Не то, что я старая и больная.
Как Вам удается держать себя в такой прекрасной форме?
Тамара Муженко:
Я чуть-чуть приседаю, чуть-чуть гимнастикой занимаюсь, ну так.
Какое Ваше любимое упражнение?
Тамара Муженко:
Покачаться на спине и ноги вверх.
Это на полу или на диване?
Тамара Муженко:
На полу. В «березку» выходить и на руках отжиматься от пола. И ходить пешком. Раньше любила велосипед, лыжи. Самое главное – востребованность, самое страшное в любом возрасте, что ты никому не нужен.
Вы стильно выглядите. Какие тренды Вы для себя выделили?
Тамара Муженко:
Самый главный тренд – это моя дочь. Она всегда следит, чтобы мама выглядела всегда хорошо. Она говорит: «Мама, вот в твоем возрасте нельзя плохо выглядеть, а то сразу превратишься в старуху». Потом я не имею права плохо выглядеть: у меня внук – художник, дизайнер, он разрабатывает компьютерные игры, работает в Берлине, он возглавляет отдел, а внучка у меня – двухкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию и она входит в десятку лучших синхронисток мира, вошла в этом году. Поэтому я не имею права перед такими внуками выглядеть древней старухой.
Сейчас актеру проще работается или сложнее, чем раньше?
Тамара Муженко:
Сейчас актеры как в кино – присутствуют, а раньше я работала и с Пуговкиным, и с Гриценко и они могли присутствовать?! Они должны были жить в этом кинематографе! Я и с Быковым, и с Бурковым, я очень много снималась. Я соответствовала тому уровню, потому что у меня был педагог – ученик Завадского и он сразу пришел с театра имени Моссовета, поэтому школа у меня была другая и я вписывалась в эту атмосферу. Сейчас я смотрю сериалы, пытаюсь вписаться и подстроиться под молодежь.