Театр начинается с...ремонта? Минский театр кукол ожидает реконструкция

Новости Беларуси. Новые стены для слуг Мельпомены. Зрительный зал театра кукол ожидает большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



Изначально здесь был кинотеатр, и полностью создать атмосферу подмостков не получается. Да к тому же рядом кинозал «Пионера» и звуки блокбастеров не дают зрителю сосредоточится на спектакле. Теперь здесь будет абсолютно новая звукоизоляция и сцена. И сам зал сделают более комфортным. Появится подъём, чтобы всё было видно, и новые комфортные кресла.