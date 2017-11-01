Кинофестиваль «Лiстапад»: какие игровые, документальные и анимационные фильмы представят белорусские режиссёры?

Три дня остается до открытия самого значимого кинематографического события в нашей стране – Минского международного кинофестиваля «Лiстапад». Беларусь на конкурсе будет представлена в нескольких номинациях, среди которых игровое, документальное кино и анимация.

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – создатели конкурсных работ: Юлия Шатун, режиссер фильма «Завтра» (игровое кино Национального конкурса), Юрий Тимофеев, режиссер фильма «Агмень» (документальное кино Национального конкурса), Марина Карпова, режиссер фильма «Откуда берутся снежинки» (анимационное кино Национального конкурса).