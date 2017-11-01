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Кинофестиваль «Лiстапад»: какие игровые, документальные и анимационные фильмы представят белорусские режиссёры?

01 ноября 2017 07:57
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Три дня остается до открытия самого значимого кинематографического события в нашей стране – Минского международного кинофестиваля «Лiстапад».  Беларусь на конкурсе будет представлена в нескольких номинациях, среди которых игровое, документальное кино и анимация.

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – создатели конкурсных работ: Юлия Шатун, режиссер фильма «Завтра» (игровое кино Национального конкурса), Юрий Тимофеев, режиссер фильма «Агмень» (документальное кино Национального конкурса), Марина Карпова, режиссер фильма «Откуда берутся снежинки» (анимационное кино Национального конкурса).

# Культура # Фотофакт # Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Юрий Тимофеев # Юлия Шатун # Мария Карпова

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