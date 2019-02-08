«Если человек чувствует себя массой – ничего омерзительнее и страшнее нет». Одно из последних интервью Юрского

Новости Беларуси. На небосклоне советского кинематографа погасла еще одна звезда – не стало великого актера Сергея Юрского. Он ушел на 84-ом году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческий путь Сергея Юрского не раз отмечался орденами, медалями и званиями. Но сам он больше всего гордился тем, что поистине был народным артистом. Кто не любит его дядю Митю из комедии «Любовь и голуби» или Остапа Бендера из «Золотого теленка»?

Сергей Юрский был интересным и откровенным собеседником, а его интервью сразу расходились на цитаты.

Сергей Юрский, актер и режиссер театра и кино, народный артист РСФСР:

Если человек не чувствует себя одним, а просто чувствует себя массой – ничего омерзительнее и страшнее нет. Это поругание Божьей воли.

Если не каждый человек, отдельно, стоит перед Богом и отвечает за свои поступки, а массой – потому что все, потому что вот так получается. Всё. Это катастрофа.

Прощание с Сергеем Юрским состоится в театре им. Моссовета. Дата и место похорон пока уточняются.