Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ

Новости Беларуси. XXVI Минская международная книжная выставка значительно расширила географию своих презентаций и встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, о высшей ценности литературы, ее роли в формировании культуры общества говорили 8 февраля в зале Всехсвятского храма. За круглым столом обсудили и тему важности книги в жизни каждого человека. Корреспондент Анастасия Корниенко присоединилась к дискуссии.

В их семье это уже традиция. Может, родителям и некогда, но перед сном – обязательное сказочное чтиво.

Виктория Ярощик:

Я когда спать ложусь, прошу папу почитать книжку. Я в них много всего интересного и нового встречаю, поэтому я люблю их.

О любви к книге, о том, как она развивает человека и раскрывает его потенциал – об этом сегодня дискутировали. Бесспорно то, что книга во все времена остается бесценной сокровищницей духовного опыта. Папирус, пергамент, береста – с их помощью предки пытались донести до современного поколения свои знания. А окажись мы без книг сегодня? Митрополит Павел: «Вдруг буря, снегопад, электричества не будет – чем мы будем заниматься? Читать книги и молиться» Говорите, книга утратила былое? Это вряд ли. Макулатура в обмен на книги: за классический двухтомник приходилось отдавать 40 килограммов бумаги. Еще тогда, в очередях за заветным собранием классиков в 80-х, издатель Алексей Головин определился с профессией.

Уверяет книга: всегда в тренде, и интернет не конкурент.

Никто и никогда не заменит прелесть шелеста страниц и запах типографской краски.

К тому же книга – это гарантия качества изложенных фактов. И здесь она несоизмеримо выше, чем анонимные мессенджеры.

Алексей Головин, руководитель отдела московского издательства:

Люди, которые думают, стремятся получать реальную, истинную, глубокую информацию, не могут не пользоваться книгой.

Илья Муромец, Данко, Онегин, Печорин, Остап Бендер, Штирлиц, Каменская, Фандорин, Супермен... Топ персонажей, которые становились героями своего времени. Вспомните, как вдохновлялись подвигами Теркина или «Войной и миром» Толстого. Девочки непременно мечтали быть похожими на Наташу Ростову и встретить своего Болконского. Интересно, что сейчас читают?

Последняя книга у меня была «Марсиане», а любимый писатель – Боб Шоу.

Если выбирать литературного героя, то я выберу сказочного – Дюймовочку.

В последнее время читаю литературу больше психологическую и детскую.

Даже по внешнему виду видно, что она пользуется огромным спросом. В год она раз 50 выдавалась.

Историю Дэниэла Киза скоро зачитают до дыр, но это еще далеко не рекорд библиотеки. Для иных бестселлеров привычное место не на полке, а «на руках».

Ирина Погодаева, библиограф:

История своей страны, история своего города. Изучение языка, обучение искусству фотографирования – все это ищут в библиотеке. «Не надейтесь избавиться от книг!» Такое название Умберто Эко дал своему произведению, где и пишет, что «Книга – это как ложка, молоток, колесо или ножницы. После того, как они были изобретены, ничего лучшего уже не придумаешь».