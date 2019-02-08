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Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ

08 февраля 2019 19:32
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Новости Беларуси. XXVI Минская международная книжная выставка значительно расширила географию своих презентаций и встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, о высшей ценности литературы, ее роли в формировании культуры общества говорили 8 февраля в зале Всехсвятского храма. За круглым столом обсудили и тему важности книги в жизни каждого человека. Корреспондент Анастасия Корниенко присоединилась к дискуссии.

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-1

В их семье это уже традиция. Может, родителям и некогда, но перед сном – обязательное сказочное чтиво.

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-4

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-6

Виктория Ярощик:
Я когда спать ложусь, прошу папу почитать книжку. Я в них много всего интересного и нового встречаю, поэтому я люблю их.

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-9

О любви к книге, о том, как она развивает человека и раскрывает его потенциал – об этом сегодня дискутировали. Бесспорно то, что книга во все времена остается бесценной сокровищницей духовного опыта. Папирус, пергамент, береста – с их помощью предки пытались донести до современного поколения свои знания. А окажись мы без книг сегодня?

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Говорите, книга утратила былое? Это вряд ли. Макулатура в обмен на книги: за классический двухтомник приходилось отдавать 40 килограммов бумаги. Еще тогда, в очередях за заветным собранием классиков в 80-х, издатель Алексей Головин определился с профессией.

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-12

Уверяет книга: всегда в тренде, и интернет не конкурент.

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-15

Никто и никогда не заменит прелесть шелеста страниц и запах типографской краски.

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-18

К тому же книга – это гарантия качества изложенных фактов. И здесь она несоизмеримо выше, чем анонимные мессенджеры.

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-21

Алексей Головин, руководитель отдела московского издательства:
Люди, которые думают, стремятся получать реальную, истинную, глубокую информацию, не могут не пользоваться книгой.

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-24

Илья Муромец, Данко, Онегин, Печорин, Остап Бендер, Штирлиц, Каменская, Фандорин, Супермен... Топ персонажей, которые становились героями своего времени. Вспомните, как вдохновлялись подвигами Теркина или «Войной и миром» Толстого. Девочки непременно мечтали быть похожими на Наташу Ростову и встретить своего Болконского. Интересно, что сейчас читают?

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-27

Последняя книга у меня была «Марсиане», а любимый писатель – Боб Шоу.

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-30

Если выбирать литературного героя, то я выберу сказочного – Дюймовочку.

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-33

В последнее время читаю литературу больше психологическую и детскую.

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-36

Даже по внешнему виду видно, что она пользуется огромным спросом. В год она раз 50 выдавалась.

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-39

Историю Дэниэла Киза скоро зачитают до дыр, но это еще далеко не рекорд библиотеки. Для иных бестселлеров привычное место не на полке, а «на руках».

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-42

Ирина Погодаева, библиограф:
История своей страны, история своего города. Изучение языка, обучение искусству фотографирования – все это ищут в библиотеке.

«Не надейтесь избавиться от книг!» Такое название Умберто Эко дал своему произведению, где и пишет, что «Книга – это как ложка, молоток, колесо или ножницы. После того, как они были изобретены, ничего лучшего уже не придумаешь».

Книга – герой нашего времени или традиция? О высшей ценности литературы в репортаже СТВ-45

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
А маленькой героине нашего сюжета мы подарим книгу, чтобы у нее было еще больше новых открытий.

# Выставки в Минске # Культура # Фотофакт

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