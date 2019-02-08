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Митрополит Павел: «Вдруг буря, снегопад, электричества не будет – чем мы будем заниматься? Читать книги и молиться»

08 февраля 2019 14:25
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Новости Беларуси. «Больше чем книги». 26-я Минская международная книжная выставка значительно расширила географию своих презентаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Митрополит Павел: «Вдруг буря, снегопад, электричества не будет – чем мы будем заниматься? Читать книги и молиться»-1

Так, о высшей ценности литературы говорили в зале Всехсвятского храма столицы. За круглым столом собрались представители министерства информации, священнослужители и литераторы. Участники попытались выработать единую точку зрения на то, какой должна быть книга. Что должно выходить на первый план – содержание или финансовая составляющая.

Митрополит Павел: «Вдруг буря, снегопад, электричества не будет – чем мы будем заниматься? Читать книги и молиться»-4

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Вдруг буря, снегопад, провода могут выйти из строя, электричества не будет в доме – чем мы будем заниматься? Читать книги и молиться. Так что книга всегда будет востребована: и в путешествии, и дома в семейном кругу. Хочется пожелать, чтобы родители прививали любовь детям к чтению книг.

Митрополит Павел: «Вдруг буря, снегопад, электричества не будет – чем мы будем заниматься? Читать книги и молиться»-7

В рамках встречи также прошла презентация сразу нескольких изданий. Среди них «Святое Евангелие», а также работа о «Патриархе Кирилле» из серии «Жизнь замечательных людей».

# Книги # Культура # Митрополит Павел # Фотофакт

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