Митрополит Павел: «Вдруг буря, снегопад, электричества не будет – чем мы будем заниматься? Читать книги и молиться»

Новости Беларуси. «Больше чем книги». 26-я Минская международная книжная выставка значительно расширила географию своих презентаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, о высшей ценности литературы говорили в зале Всехсвятского храма столицы. За круглым столом собрались представители министерства информации, священнослужители и литераторы. Участники попытались выработать единую точку зрения на то, какой должна быть книга. Что должно выходить на первый план – содержание или финансовая составляющая.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Вдруг буря, снегопад, провода могут выйти из строя, электричества не будет в доме – чем мы будем заниматься? Читать книги и молиться. Так что книга всегда будет востребована: и в путешествии, и дома в семейном кругу. Хочется пожелать, чтобы родители прививали любовь детям к чтению книг.