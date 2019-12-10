«Мне просто нравится петь». Как проходит отборочный тур на «Славянский базар-2020» в Гродно

Новости Беларуси. 10 декабря в Гродно проходит отборочный тур на «Славянский базар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно идет прослушивание на детский и взрослый конкурсы. Показать свой музыкальный талант приехали около 30 участников из разных уголков Гродненской области. По условиям конкурса в детском репертуаре должна быть одна песня белорусского автора и исполнение на вольную тему, где ребенок наиболее ярко сможет раскрыть свои вокальные и сценические данные.

Для взрослых требования несколько выше – от них ждут песню на любом славянском языке, к тому же им предстоит попробовать, как говорится, перепеть звезду, то есть исполнить мировой хит.

Карина Карпович, участница отборочного тура:

Буду представлять первую песню английскую, называется «Rise up», то есть «Поднимись, ничего не бойся», и «Гэта Беларусь моя» – про свою родину, про место, где я родилась.

Елизавета Скаскевич, участница отборочного тура:

Мне просто нравится петь. Я занималась вокалом не очень много, но попытка не пытка, как говорится. Опыт всегда пригодится в будущем.