«Мне просто нравится петь». Как проходит отборочный тур на «Славянский базар-2020» в Гродно
Новости Беларуси. 10 декабря в Гродно проходит отборочный тур на «Славянский базар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно идет прослушивание на детский и взрослый конкурсы.
Показать свой музыкальный талант приехали около 30 участников из разных уголков Гродненской области. По условиям конкурса в детском репертуаре должна быть одна песня белорусского автора и исполнение на вольную тему, где ребенок наиболее ярко сможет раскрыть свои вокальные и сценические данные.
Для взрослых требования несколько выше – от них ждут песню на любом славянском языке, к тому же им предстоит попробовать, как говорится, перепеть звезду, то есть исполнить мировой хит.
Карина Карпович, участница отборочного тура:
Буду представлять первую песню английскую, называется «Rise up», то есть «Поднимись, ничего не бойся», и «Гэта Беларусь моя» – про свою родину, про место, где я родилась.
Елизавета Скаскевич, участница отборочного тура:
Мне просто нравится петь. Я занималась вокалом не очень много, но попытка не пытка, как говорится. Опыт всегда пригодится в будущем.
Ольга Макушинская, председатель жюри:
Очень талантливые дети и очень классные, крутые заявки, потому что страна поющая, регионы поющие все.
В составе жюри – известные деятели культуры и искусства Беларуси. Они отберут до 10 лучших исполнителей для следующего конкурсного этапа. Помимо прослушиваний, запланирована большая экскурсионная программа. Участники посетят музеи и замки Гродно.
«Славянский базар» – прекрасная школа профессионального мастерства. Фестиваль дает молодым исполнителям уникальную возможность проявить свой талант и показать себя десяткам тысяч зрителей и телезрителей. Всего в 2019 году отборочные туры пройдут в 14 странах мира.