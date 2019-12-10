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«Мне просто нравится петь». Как проходит отборочный тур на «Славянский базар-2020» в Гродно

10 декабря 2019 13:09
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Новости Беларуси. 10 декабря в Гродно проходит отборочный тур на «Славянский базар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно идет прослушивание на детский и взрослый конкурсы.

Показать свой музыкальный талант приехали около 30 участников из разных уголков Гродненской области. По условиям конкурса в детском репертуаре должна быть одна песня белорусского автора и исполнение на вольную тему, где ребенок наиболее ярко сможет раскрыть свои вокальные и сценические данные.

«Мне просто нравится петь». Как проходит отборочный тур на «Славянский базар-2020» в Гродно -1

Для взрослых требования несколько выше – от них ждут песню на любом славянском языке, к тому же им предстоит попробовать, как говорится, перепеть звезду, то есть исполнить мировой хит.

«Мне просто нравится петь». Как проходит отборочный тур на «Славянский базар-2020» в Гродно -4

Карина Карпович, участница отборочного тура:
Буду представлять первую песню английскую, называется «Rise up», то есть «Поднимись, ничего не бойся», и «Гэта Беларусь моя» – про свою родину, про место, где я родилась.

«Мне просто нравится петь». Как проходит отборочный тур на «Славянский базар-2020» в Гродно -7

Елизавета Скаскевич, участница отборочного тура:
Мне просто нравится петь. Я занималась вокалом не очень много, но попытка не пытка, как говорится. Опыт всегда пригодится в будущем.

«Мне просто нравится петь». Как проходит отборочный тур на «Славянский базар-2020» в Гродно -10

Ольга Макушинская, председатель жюри:
Очень талантливые дети и очень классные, крутые заявки, потому что страна поющая, регионы поющие все.

В составе жюри – известные деятели культуры и искусства Беларуси. Они отберут до 10 лучших исполнителей для следующего конкурсного этапа. Помимо прослушиваний, запланирована большая экскурсионная программа. Участники посетят музеи и замки Гродно.

«Славянский базар» – прекрасная школа профессионального мастерства.  Фестиваль дает молодым исполнителям уникальную возможность проявить свой талант и показать себя десяткам тысяч зрителей и телезрителей. Всего в 2019 году отборочные туры пройдут в 14 странах мира.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Ольга Макушинская # Карина Карпович # Елизавета Скаскевич # Фотофакт

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