Олег Карпович, художник-карикатурист газеты «СБ.Беларусь сегодня»: Это язык, который понимают все!

Работе в любимой газете «СБ.Беларусь сегодня» художник-карикатурист Олег Иванович Карпович посвятил уже 15 лет. Практически ни один выпуск издания не обходится без его оригинальных иллюстраций, которые порой говорят больше, нежели печатный текст.

Сегодня Олег Иванович ведет 2 рубрики, которые хорошо знакомы читателям ведущего издания страны – «Глазами художника» и «Есть вопрос». К каждому выпуску художник-карикатурист готовится основательно. Всю неделю мастер своего дела создает наброски и эскизы сразу по нескольким сюжетам.

Карикатуры мастера четких и ироничных линий в основном добродушные, но всегда с глубоким смыслом. Олег Иванович считает, что от дружеского шаржа пользы будет гораздо больше, нежели от злобного рисунка. Если в газетах и журналах будет появляться больше добрых карикатур, значит, это верный знак того, что мир меняется к лучшему.

В год художник делает около тысячи зарисовок различных событий. От его меткого взгляда не ускользает ни один нюанс! Часто приходится создавать иллюстрации и на политическую тему, но в таких карикатурах нередко появляется самое важное слово, которое должны видеть во всем мире…

Конечно, к юбилею газеты «СБ.Беларусь сегодня» Олег Иванович создал особенную карикатуру. Ее уже можно увидеть на страницах издания. Тем, на которые художник собирается сделать зарисовки в ближайшем будущем, – множество. Порой идеи подсказывает любимая теща.

В газете рисунки печатаются в уменьшенном размере, да и яркость красок совсем не та, что в оригинале. Но каждый читатель понимает и чувствует тот посыл, который хотел передать художник. И это самое главное!