«Оформлена в виде единого большого дома». Что можно найти на Международной книжной выставке-ярмарке?

Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем 20 стран. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Громкие новинки и любимая классика. Полистать книги, вживую пообщаться с писателями, посетить мастер-классы – все то, по чему мы соскучились за время пандемии. Самый ожидаемый фестиваль фолиантов продлится четыре дня. Приветствие участникам книжной выставки и Международного симпозиума литераторов «Писатель и время» направил Александр Лукашенко. Кстати, организаторы форума предлагают гостям и весьма необычную форму экспозиции – эдакий дом, разделенный на комнаты. В литературную гостиную и писательскую кухню заглянула корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Добраться до выставки проще простого. От станции метро «Немига» и прямо до выставочного комплекса курсирует уже поэтический автобус. Можно присесть и насладиться классикой, которую читают.

Всего 15 минут в пути и книжный рай захватывает на часы. Именно так произошло с семьей Марины Леоновой. Выставка для них – самое ожидаемое событие года.

Такое событие, которое я жду ежегодно. И в этом году, несмотря на все трудности, она все же проходит. Это очень радостно. Кто-то приходит сюда основательно подготовившись – с чемоданом. И он уже почти полон.

Больше про космос, географию, философию, культуру, право и так далее.

А кто-то посещает выставку не один, а целым потоком студентов дошкольного образования. Так решили сегодня провести лекцию. Где, как не здесь, можно продемонстрировать всю палитру новинок методической литературы?

Елена Чеснокова, старший преподаватель БГПУ:

Будущие педагоги, будущие воспитатели учреждений дошкольного образования важно, чтобы знали, во-первых, вообще разнообразие литературы, были знакомы с новинками и в плане методик дошкольного образования, и в плане художественной литературы. Потому что они все это принесут нашим детям. Роман Головченко: бумажные книги никогда не пропадут. Прикоснуться к книге становится по-новому ценно

Участники выставки уверяют: наконец-то литературная жизнь дышит полной грудью. Мастер-классы, презентации новых изданий. Уже соскучились по профессиональному общению и встречам с реальным читателем. «Здесь для книгоманов настоящий рай». Главред «Литературной газеты» на Минской книжной выставке

При такой любви к книге организаторы не могли отложить проведение форума. 28-я по счету выставка меньше по количеству участников, но ничуть не уступает предыдущим по наполнению. Только сегодня прошло полсотни ивентов. Министр информации: несмотря на все нюансы ситуации, мы приняли решение о проведении Международной книжной выставки

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Формат выставки необычен. Центральная экспозиция оформлена в виде единого большого дома. Он состоит из 11 комнат, 11 тематик. Но, в первую очередь он призван объединить народы. По крайней мере 20 точно, ведь столько участников сегодня в выставке.

В кабинете писателя собраны лучшие книги СНГ. Здесь расположен центральный экспонент выставки Содружество Независимых Государств в честь 30-летия объединения. К тому же Беларусь в этом году председательствует в Содружестве. Актуальность сотрудничества народов, поддержки, особенно в сложные периоды, только возрастает, тем более в культурном аспекте.

Михаил Швыдкой, общественный, государственный и культурный деятель (Россия):

Международная книжная ярмарка в Минске проходит в год 30-летия СНГ, и один из основных стендов – это стенд стран Содружества, который вместе представляет свою книжную продукцию. Я думаю, что это очень важно, потому что 30 лет назад мы все разбежались по национальным квартирам, строили национальные государства. И тем не менее, спустя три десятилетия понятно, что объединительная идея духовной жизни очень важна.

На стенде иранской литературы предлагают познакомиться с алфавитом и даже напишут ваше имя. Экспозиция Венесуэлы традиционно самая колоритная. Не случаен и девиз выставки «Книга объединяет людей и страны». Слоган поддерживает концепцию всего Года народного единства в Беларуси.