«Конкуренция ежегодно большая». На Минской книжной выставке подвели итоги конкурса «Искусство книги»

Новости Беларуси. Лучших издателей и авторов чествовали 20 февраля в Минске. На XXVIII Международной минской книжной выставке подвели итоги национального конкурса «Искусство книги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие книжные новинки назвали в 14 номинациях – от литературы художественной до факсимильных изданий и фотоальбомов. Гран-при у издательства «Белорусская энциклопедия» за книгу о Храме-памятнике всех Святых в Минске.

Особое внимание новинкам для юных. Лучшими в своих номинациях стали своеобразный сказочный календарь – серия «12 месяцев», сборник сказок Беларуси и народов мира с иллюстрациями наших художников, а также уникальные издания со шрифтом Брайля для слабовидящих детей.

Александр Бадак, писатель, директор издательства «Мастацкая літаратура»:

Для дзяцей сёння павінны кніжкі быць не толькі самыя цікавыя, але і самыя прыгожыя, таму што сённяшнія дзеці выхаваны на відэа, на візуальным бачэнні – чым прыгажэйшая кніжка, тым больш у яе шансаў ёсць трапіць у рукі маленькага чалавека. Мы стараемся выпускаць менавіта такія прыгожыя кніжкі, прычым супрацоўнічаем з маладымі аўтарамі.

Виктория Калистратова, директор издательства «Народная асвета»:

Мы хотим предложить нашим читателям, покупателям качественную, добротную умную книгу, чтобы ее хотелось взять в руки, читать и перечитывать. Было представлено более 230 изданий. Было представлено больше 30 издательств. Конечно, конкуренция ежегодно большая, а в этом году она огромная. Нам приятно, что нас по специализации нашего издательства отмечают ежегодно.