Всем, кто интересуется историей армии: книга «Полигон: история Скобелевского военного лагеря»

Новости Беларуси. Уникальные фотографии и факты из истории Скобелевского лагеря собрали в одной книге. Ее презентация состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скобелевский военный лагерь был основан в конце XIX века между Барановичами и Слонимом.

Он использовался для нужд одной из дивизий Русской императорской армии. Однако информации о полигоне сохранилось совсем немного. Команда авторов в течение года работала над изданием.