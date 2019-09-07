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Обещают карнавал, приближенный к знаменитому бразильскому: как Брест отмечает своё 1000-летие

07 сентября 2019 11:52
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Новости Беларуси. Легендарный Брест начал отсчет нового тысячелетия своей истории. Второй день город празднует и наслаждается статусом юбиляра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обещают карнавал, приближенный к знаменитому бразильскому: как Брест отмечает своё 1000-летие-1

7 сентября программа очень насыщенная. С самого утра улицы заняли ремесленники и народные мастера. Не упускают возможность показать свои таланты музыканты, художники и спортсмены. Импровизированной сценой стали едва ли не каждый сквер и площадь в центре города. Чтобы увидеть грандиозный праздник, в один из старейших городов Беларуси приехали десятки тысяч гостей. 

Обещают карнавал, приближенный к знаменитому бразильскому: как Брест отмечает своё 1000-летие-4

Я рада за нашего именинника, что он такой красивый стал, люди радостные ходят, погода сопутствует всему. Хотелось бы, чтобы это сохранилось надолго.

Обещают карнавал, приближенный к знаменитому бразильскому: как Брест отмечает своё 1000-летие-7

Город потрясающий. Атмосфера шикарная, постоянно ощущение праздника.

Обещают карнавал, приближенный к знаменитому бразильскому: как Брест отмечает своё 1000-летие-10

Город мне не может не нравится. Но он вдвойне нравится, потому что он красивый стал. Европейского стиля.

Обещают карнавал, приближенный к знаменитому бразильскому: как Брест отмечает своё 1000-летие-13

Брест – самый шикарный город. А сейчас он тем более наишикарнейший, это серьезно.

Обещают карнавал, приближенный к знаменитому бразильскому: как Брест отмечает своё 1000-летие-16

Мы с утра не спим с семьей, с детками собираемся и идем в город гулять.

Обещают карнавал, приближенный к знаменитому бразильскому: как Брест отмечает своё 1000-летие-19

Теплые слова в адрес Бреста сегодня звучат на самых разных языках. Поздравить город с круглой датой приехали делегации более чем из 10 государств. Не только соседи из России, Польши и Украины, но и старые друзья из Словакии, Венгрии, Сербии, Германии, Франции и Нидерландов.

Обещают карнавал, приближенный к знаменитому бразильскому: как Брест отмечает своё 1000-летие-22

Берт Бауместер, мэр города Куворден (Нидерланды):
Несмотря на то, что между нами очень большое расстояние, мы можем друг у друга очень многому научиться. Сегодня мы делаем это с удовольствием. Брестчанам, конечно, виднее, но то, что я вижу – ваш город развивается, становится более современным, появляется много нового для комфорта людей. Становится еще больше возможностей для жителей.

Обещают карнавал, приближенный к знаменитому бразильскому: как Брест отмечает своё 1000-летие-25

Одно из самых ожидаемых событий праздничного дня – красочный карнавал. В 2019 году шествие обещает быть приближенным к знаменитому бразильскому. Уже к следующему выпуска мы ожидаем эти кадры.

Обещают карнавал, приближенный к знаменитому бразильскому: как Брест отмечает своё 1000-летие-28

Вечером центром торжеств станет Гребной канал, где разместилась главная концертная площадка. Зрителям покажут музыкально-историческую композицию.  

# К 1000-летию города Бреста # Культура # Берт Бауместер # Фотофакт

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