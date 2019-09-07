Обещают карнавал, приближенный к знаменитому бразильскому: как Брест отмечает своё 1000-летие

Новости Беларуси. Легендарный Брест начал отсчет нового тысячелетия своей истории. Второй день город празднует и наслаждается статусом юбиляра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 сентября программа очень насыщенная. С самого утра улицы заняли ремесленники и народные мастера. Не упускают возможность показать свои таланты музыканты, художники и спортсмены. Импровизированной сценой стали едва ли не каждый сквер и площадь в центре города. Чтобы увидеть грандиозный праздник, в один из старейших городов Беларуси приехали десятки тысяч гостей.

Я рада за нашего именинника, что он такой красивый стал, люди радостные ходят, погода сопутствует всему. Хотелось бы, чтобы это сохранилось надолго.

Город потрясающий. Атмосфера шикарная, постоянно ощущение праздника.

Город мне не может не нравится. Но он вдвойне нравится, потому что он красивый стал. Европейского стиля.

Брест – самый шикарный город. А сейчас он тем более наишикарнейший, это серьезно.

Мы с утра не спим с семьей, с детками собираемся и идем в город гулять.

Теплые слова в адрес Бреста сегодня звучат на самых разных языках. Поздравить город с круглой датой приехали делегации более чем из 10 государств. Не только соседи из России, Польши и Украины, но и старые друзья из Словакии, Венгрии, Сербии, Германии, Франции и Нидерландов.

Берт Бауместер, мэр города Куворден (Нидерланды):

Несмотря на то, что между нами очень большое расстояние, мы можем друг у друга очень многому научиться. Сегодня мы делаем это с удовольствием. Брестчанам, конечно, виднее, но то, что я вижу – ваш город развивается, становится более современным, появляется много нового для комфорта людей. Становится еще больше возможностей для жителей.

Одно из самых ожидаемых событий праздничного дня – красочный карнавал. В 2019 году шествие обещает быть приближенным к знаменитому бразильскому. Уже к следующему выпуска мы ожидаем эти кадры.