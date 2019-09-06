Прямой эфир

В Верхнем городе 8 августа пройдёт День Молдовы

06 сентября 2019 15:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередной фестиваль национальных культур в Верхнем городе. В воскресенье минчан ждут на Дне Молдовы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Верхнем городе 8 августа пройдёт День Молдовы-1

На главной сцене можно будет послушать не только традиционную народную музыку, но и увидеть шоу барабанщиков. Прочувствовать Молдову можно будет и на вкус: фестиваль не обойдется без дегустации национальных блюд и вин, ведь неслучайно на карте мира Молдова напоминает гроздь винограда.

В Верхнем городе 8 августа пройдёт День Молдовы-4

# Беларусь-Молдова # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Областной праздник ремёсел «Слуцкие пояса» пройдёт 7 сентября
06 сентября 2019 15:17

Областной праздник ремёсел «Слуцкие пояса» пройдёт 7 сентября

Александр Лукашенко принимает участие в праздновании 1000-летия Бреста
06 сентября 2019 08:01

Александр Лукашенко принимает участие в праздновании 1000-летия Бреста

Накануне миллениума: парад оркестров и детский фестиваль «Книжный шкап» пройдут в Бресте
06 сентября 2019 07:30

Накануне миллениума: парад оркестров и детский фестиваль «Книжный шкап» пройдут в Бресте