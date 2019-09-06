В Верхнем городе 8 августа пройдёт День Молдовы

На главной сцене можно будет послушать не только традиционную народную музыку, но и увидеть шоу барабанщиков. Прочувствовать Молдову можно будет и на вкус: фестиваль не обойдется без дегустации национальных блюд и вин, ведь неслучайно на карте мира Молдова напоминает гроздь винограда.