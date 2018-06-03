Куриные бега и поедание сосисок на скорость. Как проходит заключительный день фестиваля национальных культур в Гродно?

Новости Беларуси. 12 фестиваль национальных культур в Гродно уходит в историю. Заключительный день карнавала проходит на Августовском канале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время на природе участники проводят с танцами, песнями и развлечениями. Им предлагают испытать удачу в настоящих куриных бегах или в конкурсе на скоростное поедание сосисок, прокатиться на теплоходах и катамаранах.

Продолжают работу тематические национальные подворья и город мастеров, сувениры с которого отправятся в десятки стран. Нынешний фестиваль собрал небывалое количество туристов.

Марлон Венегас, участник фестиваля:

Мы вообще из Эквадора, уже 10 лет живём здесь, в Беларуси. Приехали специально на фестиваль выступать немножко, показать нашу культуру. Нам всё очень нравится, всё прекрасно получилось!

Светлана Дилятник, Жанна Корчевная, туристы:

Здесь ландшафт такой красивый, сам канал, сам шлюз Домбровский. Нам и город Гродно нравится и ещё в таком праздничном убранстве, и столько творчества. На каждом шагу поют, танцуют, показывают какие-то ремёсла. Очень здорово и красиво!