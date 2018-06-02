«Глаза разбегаются». Шоу-программы диаспор и театрализованное шествие на Фестивале национальных культур в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно сегодня, 2 июня, второй, самый колоритный день Фестиваля национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В уютных двориках в центре города разместились многонациональные подворья.

Каждая диаспора устраивает шоу-программу и угощает блюдами своей национальной кухни. А вечером 1 июня прошло масштабное театрализованное шествие представителей диаспор.

Людмила Хотулёва, представитель индийского подворья: Всё интересно, глаза разбегаются. Стараемся всё это ловить, улыбаться. Люди все счастливые, с удовольствием фотографируемся с ними.

Хизри Асадулаев, представитель правления Международного общественного объединения дагестанцев:

Это мероприятие уникально тем, что власти Беларуси дают возможность людям не только сохранить, но и развивать свою культуру, язык.

Это один из самых зрелищных моментов фестиваля. Тематика нынешнего шествия – народные забавы. Перед многотысячной толпой зрителей разворачивались целые представления. Всего в составе колонны – 35 диаспор, все они проживают в нашей стране. Впервые на карнавале кубинцы и тамилы. Шествие проходило под крыльями аиста – символа благополучия и мира. По центральной улице города пронесли флаг фестиваля. А красавицы-белоруски шли с пышными караваями – в подарок каждой диаспоре.