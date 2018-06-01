На домах Городского Вала повесили таблички с эволюцией названия улицы

Новости Беларуси. Романовская, затем Новоромановская, Республиканская и, наконец, современный Городской Вал – такой исторический путь прошла эта улица, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Романовская, затем Новоромановская, Республиканская и, наконец, современный Городской Вал – такой исторический путь прошла эта улица, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь же сейчас проходит реконструкция. Кстати, подобные исторические памятки есть на улицах Зыбицкой, Интернациональной, Кирилла и Мефодия, Энгельса и Герцена.