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На домах Городского Вала повесили таблички с эволюцией названия улицы

01 июня 2018 20:57
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Новости Беларуси. Романовская, затем Новоромановская, Республиканская и, наконец, современный Городской Вал – такой исторический путь прошла эта улица, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На домах Городского Вала повесили таблички с эволюцией названия улицы-1

Здесь же сейчас проходит реконструкция. Кстати, подобные исторические памятки есть на улицах Зыбицкой, Интернациональной, Кирилла и Мефодия, Энгельса и Герцена.

# Улицы Минска # Культура # Фотофакт

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