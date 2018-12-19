О чём просят икону Смоленской Божьей Матери?

Протоиерей Андрей Гладкий, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Клецка: Одигитрия – это значит путеводительница. Это видно по иконографии. Смоленская – так как впервые она появилась в Смоленске. Но, к сожалению, даже оригинал в самом городе Смоленске не сохранился. Сейчас в Кафедральном соборе хранится копия. История оригинала Смоленской иконы неизвестна.

До реставрации, до реконструкции иконы, которая проходила лет 10 назад, она была увенчана крестиками, колечками, которые свидетельствуют о её чудотворении. Это старая традиция русского народа за благодеяния, милость Божью оказывать такую вот жертву. Но, к сожалению, по одним сведениям, это во время реставрации утерялось, по другим – ещё в период советских времён и гонения на церковь. И эти символы чудотворения Богородицы были утеряны.