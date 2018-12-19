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О чём просят икону Смоленской Божьей Матери?

19 декабря 2018 09:19
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Главная достопримечательность Свято-Покровской церкви на окраине Клецка – вовсе не здание, а то, что находится внутри, рассказали в программе «Центральный регион».

О чём просят икону Смоленской Божьей Матери?-1

Икона Смоленской Богородицы висит далеко от центра храма, но путь к ней известен множеству православных. К святому образу совершают паломничество верующие со всей Беларуси. 

О чём просят икону Смоленской Божьей Матери?-4

Протоиерей Андрей Гладкий, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Клецка:
Одигитрия – это значит путеводительница. Это видно по иконографии. Смоленская – так как впервые она появилась в Смоленске. Но, к сожалению, даже оригинал в самом городе Смоленске не сохранился. Сейчас в Кафедральном соборе хранится копия. История оригинала Смоленской иконы неизвестна.

О чём просят икону Смоленской Божьей Матери?-7

До реставрации, до реконструкции иконы, которая проходила лет 10 назад, она была увенчана крестиками, колечками, которые свидетельствуют о её чудотворении. Это старая традиция русского народа за благодеяния, милость Божью оказывать такую вот жертву. Но, к сожалению, по одним сведениям, это во время реставрации утерялось, по другим – ещё в период советских времён и гонения на церковь. И эти символы чудотворения Богородицы были утеряны.

О чём просят икону Смоленской Божьей Матери?-10

Прихожане у Смоленской Божьей Матери просят здоровья себе, благополучия своим семьям, приходят со своими болями, страданиями. И Богородице, как Матери, изливают свою болезнь сердца. Здесь как телесные, так и душевные вопросы.

# Церковь # Культура # Протоиерей Андрей Гладкий

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