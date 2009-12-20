О чем договорились Филипп Киркоров и «Волшебный кролик»?

25 декабря в эфире СТВ — Музыкальная премия года, а 7 января — большое шоу «Песни на все времена» [12 фото]

Кирилл Блохин, директор дирекции дизайна ЗАО «Столичное телевидение»:

Команда СТВ — и художники, и дизайнеры, и компьютерные дизайнеры — работают, уже вторые сутки не спят. Нас согревает общее дело — премия наград СТВ. Я даже не могу сказать, сколько светодиодиков задействовано, я думаю, больше, чем звезд на небе и снежинок на елке перед Дворцом Республики.

Мы долго думали, какой новогодний подарок для зрителей СТВ станет самым запоминающимся. И пришли к выводу, что нет ничего мудрее старой поговорки: «Лучший подарок — сделанный своими руками».

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Идея музыкальной премии, конечно, была в нашей стране, и у многих было желание сделать телевизионную музыкальную премию. Но получилось так, что мы сделали ее первыми. То есть, не просто возникла такая идея, а мы ее реализовали, сделали. И получилось очень необычное шоу.

Начинаем раскрывать секреты: первый сюрприз — это Музыкальная телевизионная премия СТВ, в эфир она выйдет уже 25 декабря. Этот проект — подарок вдвойне: артистам в награду оценки «за год», а зрителям – почти три часа истинного драйва. А он стопроцентно был в большом зале Дворца Республики и будет в телеверсии, ведь кроме хитовых белорусских исполнителей разогревали публику специальные гости. Группа «Звери» и «белорусские россияне»: Серега, Дмитрий Колдун и Руслан Алехно.

Рома Билык, группа «Звери»:

Мне вообще очень приятно побывать на белорусской земле, так как я люблю Минск и Беларусь.

Дмитрий Колдун:

Очень приятно, что у канала СТВ теперь есть собственная премия. Эта премия — это показатель качества, показатель хорошего настроения и хороших рейтингов.

Дмитрий Колдун по мнению жюри удостоен статуэтки в номинации «Лучший поп-исполнитель». Однако не все представители отечественного шоу-бизнеса получили премию. Наград оказалось всего 15.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, член жюри Музыкальной телевизионной премии СТВ:

Очень трудно было определить лучших представителей песенной культуры, не всегда были единогласны члены жюри. Но, тем не менее, радует, что такая премия вообще есть.

Дмитрий Врангель, телеведущий, шоумен, член жюри Музыкальной телевизионной премии СТВ:

Сложно было судить всех представителей белорусского шоу-бизнеса, потому что я являюсь одним из станочников своих коллег, но все же пришлось не обращать внимания на то, что это мои и друзья, и коллеги. Я абсолютно трезво и абсолютно расчетливо выбирал тех людей, которые достойны.

Кстати, в компетентности жюри усомниться нельзя. Правом выбора обладали народные артисты Беларуси, известные музыканты, критики и представители нашего телеканала. Мнение зрителей было также учтено. На сайте СТВ накануне проходило интернет-голосование.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси, член жюри Музыкальной телевизионной премии СТВ:

Главным критерием был профессионализм.

Анна Шаркунова, победительница в номинации «Лучший женский вокал»:

У меня в руках не приз лучшей блондинке страны или что-то в этом духе, а именно то, что для меня истинно ценно. Мы целый год работали, у нас очень много песен. Я постоянно работаю над собой и эта награда — это признание того, что мы делаем.

«Лучшая песня года», «Женский и мужской вокалы», «Дуэт года», награды для рок-, поп-, альтернативных групп, «Лучший альбом» и многие другие премии, включая специальные. К примеру, из специальных наград – приз «За музыку для рекламы». Рэпер Серёга такого не ожидал, впрочем, сразу же нескромно заявил:

Серёга:

В следующем году я бы хотел, чтобы в этом же зале мне вручили премию «Музыка для души».

А значит, организаторам, то есть СТВ, есть над чем задуматься на перспективу и, вероятно, сделать премию традиционной.

Кто-то к такому признанию шел не один год.

Алексей Хлестов, победитель в номинации «Лучший мужской вокал»:

Это то звание, к которому я стремился. Да, я работаю над своим голосом и достаточно успешно, я его берегу, я высыпаюсь — сплю по 8 часов раз в году, не кушаю семечек, не пью холодного. Эмоции переполняют настолько, что у меня, наверное, самая бессвязная речь.

Кто-то за один год взлетел до звезд.

Юрий Демидович, победитель в номинации «Звездочка года»:

Я очень рад, что мы все получили эту награду. Эта «Звездочка года», хотя и называется звездочкой, — но это целая звезда!

Кстати, на этом сюрпризы для Юры Демидовича не закончились. На следующий день на записи Большого Рождественского концерта «Песни на все времена» — это и есть второй подарок от СТВ — за кулисами он познакомился с самим королем.

Филипп Киркоров еще за месяц до концерта попросил СТВ познакомить его с нашумевшим «Волшебным кроликом».

Филипп Киркоров, Заслуженный артист России и Украины:

Мне очень приятно, что создатели этой потрясающей рождественской программы на канале СТВ сделали все возможное, чтобы в одном шоу объединить лучших артистов, собрать лучшие песни, в зале и у телевизионных экранов собрать тех, кто по-настоящему любит музыку. Спасибо большое за эту возможность.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Не спрашивайте меня, как удалось уговорить в эти декабрьские дни всех исполнителей, потому что собрать на одной сцене, на одном концерте, как говорится, весь иконостас эстрады, где столько народных и столько заслуженных. Когда огромный зал Дворца Республики пел все эти песни последнего полувека, смеялся, плакал, сопереживал — вот это самый приятный результат.

Песни действительно на все времена, это массово подтвердили и надписи на кассах — «Билетов нет». Самый большой зал республики был забит до отказа, приставных стульев не хватало. Большой рождественский концерт СТВ стал аншлаговым.

Александр Образов, начальник концертного отдела Дворца Республики:

Билеты на все концерты, проводимые в Беларуси и в Минске, продаются за месяц до начала мероприятия, а эти билеты продались практически все за две недели.

Зрители окунулись в атмосферу 60-х. Традиция старых добрых «Голубых огоньков», карнавалов, наряды, декорации, а самое главное — мелодии.

Людмила Сенчина, Народная артистка России:

Очень правильно называется эта программа — «Песни на все времена». И я смею надеяться, что те скромные три песни, которые я сегодня спела, можно причислить к этому списку. Я счастлива, что я здесь нахожусь.

Караоке-титров не понадобилось. Даже те, кто, казалось бы, не рожден в СССР подхватывал слова на ходу.

Группа «Дрозды»:

Песня «А я лягу-прилягу» нам еще с детства понравилась, потому что мы слышали интересную обработку и сразу же, когда выросли, захотели спеть ее оригинал.

Те, кто хочет провести Рождество под музыку СТВ, включайте 7 января наш канал в праздничный прайм-тайм. Слушайте и подпевайте «Песням на все времена». И напомним, в католическое Рождество, если опять-таки включить СТВ, вы узнаете, у кого под ёлкой из звёзд стоит специальная статуэтка от «Столичного телевидения». Эфир музыкальной телевизионной премии – 25 декабря.

Фотографии Андрея Гончара.