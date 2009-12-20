Новой программой порадовали минчан артисты Белгосцирка

Белорусские артисты решили подарить детям настоящую новогоднюю сказку

Поддержали их в этой затее коллеги из Украины и Соединённых Штатов Америки. Премьера оказалась поистине долгожданной. Клоун Мигель из Америки, к примеру, и сам мечтал о встрече с белорусским зрителем.

Мигель Анхель Хуан, клоун:

Я общался с белорусским цирком очень долго, писал письма, звонил на протяжении года. И в середине ноября просто решил взять билет на самолёт и просто приехать сюда.

Главное неоспоримое преимущество Белгосцирка перед американским, по наблюдениям заокеанского артиста — изобилие номеров с животными. Кроме того, у нас зрители намного ближе к арене. Радость, подаренная зрителям, на этот раз была действительно безграничной. Причём, не только для детей.

Однако главный сюрприз этого новогоднего представления всё ещё оставался впереди. Аттракцион диких животных: смешные шалости и проделки гиен, и ставшие самыми популярными артистами этого вечера грациозные рыси и львицы.

Виктор Никулин со своими подопечными — всё равно как с домашними питомцами. К слову, в наступающем 2010 году, он, как знаток хищного нрава, никому не советует дёргать тигра за усы.

Виктор Никулин, дрессировщик:

Хищник остаётся хищником, поэтому с ним лучше не играть, не стоит его дразнить. Но жить с ним можно: добром и лаской.

Эти и многие другие чудеса новогодней сказки ожидают всех тех, кто накануне праздников придет в цирк. Оригинальными номерами удивят также озорная вислоухая свинья и обаятельная африканская лама. Артисты будут встречать посетителей цирка на протяжении всех каникул.