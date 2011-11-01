Новости по тегу #Спецпроект СТВ - Музыкальная телевизионная премия года

«Телевершина» для телевизионщиков, «Золотая литера» для газетчиков, «Павлинка» для театралов. Два года назад телеканал СТВ организовал первую музыкальную премию для эстрады. Творческую инициативу поддержало Министерство культуры Беларуси. В этом году телевизионная музыкальная премия получила статус национальной.
Концерт «Музыкальная премия СТВ» состоялся 16 ноября во Дворце Республики в Минске. Артистам в торжественной обстановке выставке выставили оценки за год. А зрители насладились 3-часовым концертом с участием звезд отечественного и российского шоубизнеса.
Музыкальная премия телеканала СТВ заслуженно считается главным событием года, чтобы в этом году получить заветную звездочку, все начали работать уже сразу после окончания предыдущей премии. За год артисты постарались так, что членам жюри пришлось нелегко. В этом году на музыкальной премии телеканала СТВ будут специальные гости: ВИА «Сливки», группа «Отпетые мошенники» и группа «Quest Pistols».
Сегодня вечером во Дворце республики — концерт «Музыкальная премия СТВ». Артистам — оценки « за год», а зрителям — почти три часа истинного драйва. Наш телеканал уже второй год выступает учредителем и организатором Музыкальной премии года. Номинаций всего 10 и 11 — специальных премий.
Артистам — оценки за год, а зрителям — почти три часа истинного драйва. Телеканал СТВ уже второй год выступает учредителем и организатором Музыкальной премии года.
25 декабря в эфире СТВ — Музыкальная премия года, а 7 января — большое шоу «Песни на все времена»
Телеканал СТВ выступил учредителем и организатором Музыкальной телевизионной премии года
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00