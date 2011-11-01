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Новости по тегу #Спецпроект СТВ - Музыкальная телевизионная премия года

01 ноября 2011 18:14

Национальная музыкальная премия Беларуси пройдет 13 декабря во Дворце республики

Музыкальная премия СТВ: группа «J:Морс» забросала зрителей дисками, а Quest Pistols — туалетной бумагой!
02 декабря 2010 13:44

Музыкальная премия СТВ: группа «J:Морс» забросала зрителей дисками, а Quest Pistols — туалетной бумагой!

Как шла подготовка Музыкальной премии телеканала СТВ 2010
25 ноября 2010 12:22

Как шла подготовка Музыкальной премии телеканала СТВ 2010

16 ноября 2010 09:44

Концерт «Музыкальная премия СТВ» состоится сегодня во Дворце Республики в Минске

04 ноября 2010 20:55

Музыкальная премия года: обладателя приза зрительских симпатий определит голосование на сайте СТВ

О чем договорились Филипп Киркоров и «Волшебный кролик»?
20 декабря 2009 21:18

О чем договорились Филипп Киркоров и «Волшебный кролик»?

Музыкальная телевизионная премия года
16 декабря 2009 09:27

Музыкальная телевизионная премия года