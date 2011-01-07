Новости по тегу #Спецпроект СТВ - Песни на все времена

За окном — снег. На сцене — «Завiруха» в исполнении группы «Верасы». Этот подарок столичному зрителю старый коллектив в молодом составе подготовил специально к Рождеству в рамках концерта «Песни на все времена».
Прима эстонской эстрады Анне Вески, любимец дам Алексей Глызин, украинский мэтр Николай Гнатюк и практически все белорусские мастера сцены сегодня собрались на главной концертной площадке страны — во Дворце Республики, чтобы спеть «Песни на все времена». Телеверсию концерта, подготовленного телеканалом СТВ в к новогодним и рождественским праздникам, можно будет увидеть 7 января.
25 декабря в эфире СТВ — Музыкальная премия года, а 7 января — большое шоу «Песни на все времена»
Накануне вечером на сцене Дворца Республики звучали «Песни на все времена»
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