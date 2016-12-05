Новый сезон проекта «Две звезды на СТВ. Редкие кадры» стартует на телеканале СТВ

Вы ждали – и они вернулись! Самое музыкальное шоу страны «Две звезды на СТВ. Редкие кадры» готово вновь удивлять вас красочными, яркими и оригинальными номерами. На сей раз зрителям повезет своими глазами увидеть самые что ни на есть редкие кадры.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы собрали самые невероятные… те самые «кадры»: людей со всей Беларуси – представителей разных профессий. У нас есть и станочник, и пограничник, и милиционер, и учитель, и директор театра… Кого только нет! И все они поют!

То, что рядом с лучшими артистами Беларуси на сцене оказались люди абсолютно разных профессий, только подогревает интерес к шоу.

К примеру, в дуэте с Заслуженной артисткой Республики Беларусь Алёной Ланской свои вокальные данные раскрывает известный банкир Владимир Занько. Несмотря на всю серьезность профессии и занимаемой должности, на сцене «восходящая звезда» чувствует себя уверенно.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, участница проекта «Две звезды на СТВ. Редкие кадры»:

Я тоже бывший сотрудник банка. А Владимир – нынешний сотрудник банка. Собственно, так и образовался наш дуэт. И я думаю, что вполне успешно!

Темпераментный и обаятельный Кристель Локака – рабочий лесопилки – увлекается музыкой еще с юных лет. Не раз ему доводилось выступать на местных вокальных конкурсах. Но то, что однажды мужчине придется выступать на большой сцене, да еще и в дуэте с Заслуженной артисткой Республики Беларусь, депутатом Палаты представителей Национального собрания Ириной Дорофеевой, Кристель и мечтать не мог.

Внимание! Очередной редкий кадр! На сцене мама и сын – Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева и актер Иван Стрельцов. Как признается певица, уговаривать родную «кровинушку» попробовать себя в качестве исполнителя пришлось долго. Однако, в итоге Иван сдался. Сейчас мама и сын репетируют и за кулисами, и дома.

Кто-то планирует очаровать жюри душевностью, другие – зажигательностью! Это далеко не все яркие и креативные дуэты, которые вы сможете увидеть в новом сезоне проекта «Две звезды на СТВ. Редкие кадры».

Новые вокальные дуэты будут удивлять вас проникновенным исполнением народных и новогодних песен, композиций из кинофильмов и золотых шлягеров.

Также зрителей ожидает предновогодний суперфинал, где каждая пара представит свой лучший номер.

Живой звук, неожиданные дуэты и оригинальный репертуар… Шоу «Две звезды на СТВ. Редкие кадры» стартует уже сегодня! Не пропустите это грандиозное музыкальное событие уходящего года! Сюрпризов и впечатлений будет много!