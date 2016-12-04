Культурные мосты из Синеокой в город на Неве: какой вклад внесли белорусы в развитие Петербурга?

Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге на неделе прошел международный культурный форум. Он посвящен юбилею знаменитого композитора Сергея Прокофьева и 25-летию образования СНГ.

Среди участников трехдневного культурного марафона и белорусы. К слову, культурные связи нашей страны и города на Неве не только многолики, но и проверены столетиями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Город разводных мостов, величественной архитектуры и широкой мысли. Петербург создавали, действительно, лучшие.

Немалый вклад в строительство и развитие культурной столицы внесли уроженцы Беларуси.

Художники, писатели, инженеры, учёные. В городе на Неве вы сможете отыскать около 30 мемориальных досок с именами белорусов, которые жили и творили здесь. Впрочем, память хранит не только камень, но и целые здания. Только представьте, в историческом центре Петербурга сохранилось более 150 домов, которые были построены архитекторами-белорусами.

Четыре из них – на Невском проспекте.

Это – история, а это – уже настоящее.

Многообразие техник и глубина подтекста. Коллекция крупнейшего частного музея современного искусства насчитывает более 2 тысяч арт-объектов. Среди них – работы белорусских художников и скульпторов. Вот, к примеру, картина «Фестиваль». Ее автор – Сергей Гриневич.

Гродненский художник, которого часто сравнивают с Энди Уорхолом.

Владимир Назанский, искусствовед, арт-критик, руководитель музея современного искусства (Россия):

Буквально года полтора назад открыли для себя Беларусь. Открыли и ахнули. И вот какие-то дежурные мифы, которые подчас в прессе мировой встречаются о Беларуси, они никаких подтверждений при встрече с Беларусью не нашли. Новый 12-зальный государственный Центр современного искусства. «Ничего себе», – подумал я, – «Вот так диктатура».

Но, как показывает практика, неискушённый зритель, особенно турист, предпочитает авангарду классику. Главный музей Петербурга можно угадать не только по фасаду, но и по очередям.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

У меня в руках пропуск в Эрмитаж. И, если для иностранцев билет стоит целых 600 рублей, то для белорусов и россиян действует скидка, причём одинаковая. Билет можно приобрести всего за четыре сотни.

Более трех миллионов экспонатов.

Вечные ценности от самих Рембрандта, Рафаэля и Леонардо да Винчи.

Первую выставку Эрмитажа Минск увидел в середине 50-ых годов прошлого столетия. С тех пор между легендой Петербурга и Национальным художественным музеем Беларуси налажен тесный контакт. Сегодня знаменитые коллекции приезжают к нам примерно раз в три года. Зато в самом Эрмитаже белорусы – гости частые.

Анастасия Шаболина, экскурсовод государственного Эрмитажа (Россия):

Главное, что объединяет белорусских туристов – это вдумчивость, это некое спокойствие внутреннее.

И это, действительно, вот такое неспешное всматривание в произведения искусства. На самом деле, хочу сказать, что это встречается очень редко. И зачастую люди приезжают просто для того, чтобы где-то сфотографироваться, просто пробежать по залам и так вот, отметиться: «Я был в Эрмитаже». Группы из Витебска – может быть, потому что это – город Шагала, – люди, которые, действительно, искусство невероятно тонко чувствуют

Что примечательно, беседуем у картины с сюжетом об исторической переправе через Березину. Общая история определённо делает Петербург одним из самых популярных туристических направлений у белорусов. Кстати, интерес обоюдный. Прямой рейс «Санкт-Петербург – Минск» из года в год, словно высоту, набирает популярность.

Маргарита Потехина, пресс-секретарь аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково»:

За 10 месяцев пассажиропоток вырос на 32,6%. По сравнению с 10 месяцами прошлого года, мы обслужили порядка 177 тысяч пассажиров в обе стороны.

Навещают Беларусь с гастролями и солисты петербургских театров. К примеру, школа русского балета – лучшая в мире.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Сейчас в зале непривычно тихо, но буквально через час на этой сцене начнут давать балет. Михайловский театр – один из крупнейших музыкальных театров Санкт-Петербурга. Его открыли в середине XIX века, однако аншлаги спектакли собирают по сей день.

Яркие костюмы, музыка с характером и безупречная техника.

За сложность балет «Чиполлино» прозвали детским «Спартаком».

Кстати, исполнитель партии сеньора Помидора совсем недавно выступал в Минске.

Владимир Цал, солист Михайловского театра (Россия):

Очень хорошо принимали. Публика была позитивно заряжена. Было приятно.

Вечная классика в современной интерпретации. В этом городе, будто на водной глади Невы, всё играет магическими красками.